Merkezefendi'de Erol Cantürk U-9 Şenlik Ligi Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Merkezefendi'de Erol Cantürk U-9 Şenlik Ligi Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

06.02.2026 12:18  Güncelleme: 13:50
Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Erol Cantürk U-9 Şenlik Ligi, 24 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla üç ayı geride bırakırken, fair-play anlayışı, ailelerin yoğun ilgisi ve Türkiye’de benzeri olmayan yapısıyla Merkezefendi’de spor kültürüne önemli katkı sunuyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin spor alanındaki çalışmalarının önemli örneklerinden biri olan lig, gelişim ligleri kapsamında 24 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Merkezefendi'nin en uzun soluklu spor organizasyonları arasında yer alan Erol Cantürk U-9 Şenlik Ligi, çocukların sporla erken yaşta tanışmasını, takım ruhunu öğrenmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Karşılaşmalar, Şehit Piyade Er Ömer Sürer Sevindik Vadi Parkı'nda bulunan Merkezefendi Belediyesi Sevindik Spor Tesisleri'nde belirlenen program doğrultusunda oynanmaya devam ederken, turnuva boyunca fair-play anlayışı ve sporun birleştirici gücü ön plana çıkıyor. Ailelerin tribünlerden yoğun ilgiyle takip ettiği müsabakalar, Merkezefendi'de spor kültürünün gelişimine de katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde 9 yaş grubunda düzenlenen ve altı ay süren en uzun lig olma özelliğini taşıyan U-9 Şenlik Ligi, Türkiye'de benzeri bulunmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Organizasyon kapsamında bugüne kadar 100'ün üzerinde müsabaka oynanırken, lig süresince 150'nin üzerinde karşılaşmanın daha gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Toplamda altı ay sürecek organizasyonun kalan bölümünde de müsabakaların aynı heyecan ve katılımla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Türkiye, Denizli, Güncel, Spor

