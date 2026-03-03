Merkezefendi Tiyatrosu Mart Programı Açıklandı - Son Dakika
Merkezefendi Tiyatrosu Mart Programı Açıklandı

03.03.2026 16:02  Güncelleme: 16:45
Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun mart ayı oyun takvimi açıklandı. Takvimde 4-11-12-26-27-28 Mart 2026 tarihlerinde çocuk ve yetişkin oyunları ile Kısa Oyunlar Festivali kapsamındaki gösterimler yer alıyor.

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında mart ayında sahne alacak oyunların tarihlerini duyurdu. Mart ayının ilk oyunu "Piyonlar", 4 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak.

Mart ayı oyunları ve sahneleneceği yerler

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, "Piyonlar" oyununun ardından yeni oyunlarından "Bavulbaz" isimli çocuk oyununu, 11 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde" oyunu 12 Mart Perşembe günü saat 10.30'da Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde oynanacak.

Kısa Oyunlar Festivali kapsamında "Ortak Küme" 26 Mart Perşembe günü saat 19.30'da, "Dağ Yolunda" isimli yetişkin oyunu ise 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. "Biz Aşık Değiliz" isimli tiyatro oyunu 27 Mart Cuma günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Festival kapsamında 28 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de "Kuyuya Düşen Eşek" ve aynı gün saat 19.00'da "Güneş Bize Göz Kırpıyor" isimli yetişkin oyunları Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Rezervasyon bilgileri

Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun mart ayı oyun takvimi Merkezefendi Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Toplu rezervasyonlu oyunlar için 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden, online rezervasyon için ise sistemin 5 gün açık olduğu www.merkezefendi.bel.tr adresinden rezervasyon yapılabilecek.

"Biz Aşık Değiliz" şubat ayında beğeni topladı"

Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun repertuarına kattığı "Biz Aşık Değiliz" isimli tiyatro oyununun şubat ayında sanatseverler tarafından büyük beğeni topladığı belirtildi. Oyunun romantik ilişkileri tarih öncesinden alıp zamanın ötesine taşıdığı, izleyicilere farklı bir bakış açısı ve sahne deneyimi sunduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

