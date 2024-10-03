Mersin, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Mersin, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde Yoğun İlgi Gördü

Mersin, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali\'nde Yoğun İlgi Gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılarak Mersin'in kültürel zenginliklerini tanıttı. Festivale gelenler, Mersin'in ürünleri ve tanıtım materyalleri ile yoğun ilgi gösterdi.

03.10.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen "27. Uluslararası Beypazarı Festivali"ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi, festivalde kurduğu stantla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Beypazarı'nın tarihinin, kültürel zenginliklerinin vatandaşlarla buluşturulduğu "27. Uluslararası Beypazarı Festivali"ne katıldı. Festivalde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile birlikte Mersinden Kadın Kooperatifi de yer aldı.

Ankara'nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Beypazarı'nda düzenlenen 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılarak kentin tanıtımına katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, festivalde kurduğu stant ile de vatandaşların büyük ilgisini çekti. İlçenin kültürel ögelerini barındıran festivalie bu yıl ilk kez katılıan Büyükşehir, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflerin ürünleri, kentin tüm ilçelerinin anlatıldığı tanıtım kitapçıkları, İllüstratif Mersin Turizm Haritası, Saatlik Rota ve yanı sıra şehrin gastronomik ürünleri ile stantlarda yerini aldı.

Büyükşehir ekibi, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını aktardı. Ziyarette kendilerinin de meyve kurutma projesi ile ilgilendiklerini belirten Belediye Başkanı Kasap, en kısa süre içerisinde kente gelerek güneş enerjili kurutma tesisini ziyaret etmek istediğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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