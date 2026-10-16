Mersin Akdeniz\'de 16 taziye evi için çalışma başlatan belediye 2\'sini onardı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki iki taziye evinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 taziye evinin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda, Özgürlük Mahallesi'ndeki 2 taziye evinde tamirat ve tadilat yaptı.