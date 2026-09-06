Mersin Akdeniz'de yaralı leylek tedaviye alındı
Akdeniz Belediyesi ekipleri, Kazanlı Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan yaralı leyleği koruma altına aldı. Kuş, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kazanlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde yaralı leylek bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuşu koruma altına aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edilen leyleğin tedavisine başlandı.
Kaynak: AA
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