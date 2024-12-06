Mersin Balığı Doğal Ortamına Salındı - Son Dakika
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Mersin Balığı Doğal Ortamına Salındı

Mersin Balığı Doğal Ortamına Salındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir balıkçı, nesli tükenmekte olan mersin balığını ağına takılmaktan kurtararak doğal ortamına geri saldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

06.12.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan mersin balığı doğal ortamına geri salındı. Balıkçı Hüseyin Kaynak, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

Biga ilçesi, Karabiga beldesi açıklarında balıkçı Hüseyin Kaynak ve arkadaşları, avlanmak için 'Kaymaklım' isimli tekneyle denize açıldı. Kaynak ve arkadaşları denize bıraktığı ağları bir süre sonra toplamaya başladı. Ağları tekneye çeken Kaynak ve arkadaşları nesli tükenmekte olan koruma altındaki mersin balığıyla karşılaştı. Balığı ağlardan kurtaran Kaynak, doğal ortamına geri saldı. Kaynak, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin Balığı Doğal Ortamına Salındı - Son Dakika

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