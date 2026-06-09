Mersin Balıkları Denize Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Balıkları Denize Bırakıldı

Mersin Balıkları Denize Bırakıldı
09.06.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 2 bin 500 yavru mersin balığı, korunma çalışmaları kapsamında denize salındı.

Sinop'ta, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 500 yavru balık denize bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen mersin balığı türünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" olarak da değerlendirilen ve Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretimi yapılan 2 bin 500 mersin balığı yavrusu Gerze ilçesinde doğal yaşam alanına salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, gazetecilere, denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunarak, gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkati çeken Önlem, "Bakanlığımız koordinesinde il müdürlüğümüz, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Mersin balığı popülasyonunun artırılarak, gelecek nesillere aktarılması da bu çalışmalarımızın önemli parçalarından biri." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Güncel, Sinop, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Balıkları Denize Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Sokak ortasında eşini öldüren koca: Çocuğumla göz göze gelince durdum Sokak ortasında eşini öldüren koca: Çocuğumla göz göze gelince durdum
Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti’ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti'ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı
Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD’den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD'den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar

22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geliyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor
22:16
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor
Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 22:37:47. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Balıkları Denize Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.