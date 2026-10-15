Mersin Belediye Başkan Vekili Genç, TBB seçiminde Ayşe Ünlüce\'yi destekliyor

Haber: İleyda Özmen/ Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, "Kıymetli başkanımız özgürlüğüne kavuşup görevinin başına geldiğinde bu önemli emaneti tertemiz bir şekilde başkanımıza vereceğiz hep birlikte" dedi. TBB Başkan Vekili seçiminde Ayşe Ünlüce'yi desteklediklerini belirten Genç, "Ayşe Başkanımızın da bu görevi, özgürlüğüne kavuştuğunda tertemiz bir şekilde başkanımıza vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Vahap Seçer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçilen Gülşah Yıldırım Genç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimi için bulunduğu Ankara'da ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Salı günü Mersin'de gerçekleştirilen başkan vekili seçimini değerlendiren Genç, şunları söyledi:

"Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Biz geçtiğimiz salı günü Mersin'de bir seçim gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in tutuklu olmasından kaynaklı salı günü biz de Mersin'de başkan vekili seçildik. Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz şahsımı layık gördü. Mersin'de örnek bir seçim geçirdik biz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu beni aday gösterdi. DEM Parti, İYİ Parti, YENİ Parti de bu anlamda desteklerini esirgemediler ve şahsıma oylarını verdiler. Cumhur İttifakı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi de aday göstermedi."

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAY GÖSTERMEMESİ BİR DEMOKRATİK OLGUNLUKTU"

Seçer'in Mersin'de uzlaşı ortamı oluşturmak için çalıştığını belirten Genç, şöyle devam etti:

"Biz burada tekrar şunu görüyoruz: Kıymetli başkanımız Sayın Vahap Seçer, Mersin'de hizmetler noktasında koymuş olduğu irade dışında, her zaman dilinden eksik etmediği barış, uzlaşı ve huzur ortamını her zaman Mersin'e yaymaya çalışmıştır. Örnek bir kenttir Mersin. O sebeple salı günü de biz seçimlerimizde bunu gördük. Cumhur İttifakı'nın aday göstermemesi bir demokratik olgunluktu. Vahap Başkanımızın Mersin'de hissettirdiği o demokratik olgunluğu, o iradeyi koymuş oldu Mersin de. Öncelikle tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum, şahsımı bu anlamda onurlandırdıkları için."

"BAŞKANIMIZIN KOYMUŞ OLDUĞU PROJELERİ HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİRMEK EN BÜYÜK AMACIMIZ"

Üstlendiği görevi emanet olarak gördüğünü vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bu görev bir emanet. Bu, hepimize verilmiş bir emanet. Kıymetli başkanımız özgürlüğüne kavuşup görevinin başına geldiğinde de bu önemli emaneti tertemiz bir şekilde başkanımıza vereceğiz hep birlikte. Mersin halkının yüzde 60 oyuyla kazanılmış bir belediyeden bahsediyoruz. O sebeple bu emanete sıkı sıkı sarılıp başkanımızın koymuş olduğu projeleri hız kesmeden devam ettirmek, tamamlamak en büyük amacımız."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK BİZ DE YENİ PARTİ'NİN ADAYINI DESTEKLİYORUZ"

TBB Başkan Vekili seçiminde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi desteklediklerini ifade eden Genç, şöyle konuştu:

"Bugün de burada Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili'ni belirleyeceğiz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in tutuklu bulunmasından kaynaklı. YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce adayımız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de YENİ Parti'nin adayını destekliyoruz. Seçildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı, biliyorsunuz. Burada da aynı Mersin'de olduğu gibi uzlaşıyla keyifli, huzurlu bir seçim ortamı olmasını diliyoruz.

Ayşe Başkanımızın da bu görevi Vahap Başkanımızdan aldığı yerden devam ettireceğine ve yine kıymetli başkanımız Sayın Vahap Seçer özgürlüğüne kavuşup görevinin başına geldiğinde de bunu kıymetli bir şekilde, tertemiz bir şekilde başkanımıza vereceğine inanıyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum."