Mersin Bozyazı'da D-400 kara yolunda bir yaya otomobil çarpması sonucu yaralandı

Mersin Bozyazı'da D-400 kara yolunda bir yaya otomobil çarpması sonucu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda otomobilin çarptığı yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralanan yayayı Anamur Devlet Hastanesine götürdü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
K.U. idaresindeki otomobil, Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda yaya A.Y'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Y. sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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