Mersin Bozyazı'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı, 142 kişi sorgulandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 13 okulun çevresi incelenirken 142 kişi GBT ile sorgulandı, 11 iş yeri ve 18 öğrenci servisi kontrol edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde ve servis araçlarında denetim yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 13 okulun çevresi incelendi.
Uygulamada 142 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, 11 iş yerini kontrol etti.
Ekipler, 18 öğrenci servisini de denetledi.
Kaynak: AA
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