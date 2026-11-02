Mersin Bozyazı\'da Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilere evde bakım veriliyor

Mersin Bozyazı'da Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilere evde bakım veriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozyazı'da Kaymakamlık himayesindeki Vefa Projesi kapsamında vakıf ekipleri, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin ev temizliği ve kişisel bakımını yapıyor. Projeyle temel ihtiyaçların karşılanması ve bu kişilerin günlük yaşamını rahat sürdürmesi amaçlanıyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" kapsamında gideriliyor.
Kaymakamlık himayesinde yürütülen proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliğini ve kişisel bakımını yapıp, temel ihtiyaçlarını karşılıyor.
Projeyle vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amaçlanıyor.???????
Kaynak: AA
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