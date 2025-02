Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Aynı Tarım Anlayışıyla 23 Yıldır Bu Ülkeyi Yönetiyorlar, 1 Metre Yol Alamamışlar"

Güncel

(MERSİN)- "Üretmezsek Tükeniriz" başlığıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Tarımsal Üretimde Riskler ve Fırsatlar Konferansı"na katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Projeleri takip etmiyor, günü kurtarıyorsun. Belediye Başkanı, Tarım Bakanı günü kurtarmaz. Sonucuna bak, kaynakları heba etme. Aynı tarım anlayışıyla 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar, 1 metre yol alamamışlar" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB), Mersin Ziraat Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi işbirliğinde "Üretmezsek Tükeniriz" başlığıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Tarımsal Üretimde Riskler ve Fırsatlar Konferansı"na katıldı.

Konferansta, Prof. Dr. Umut Toprak, İrfan Donat ve Ali Ekber Yıldırım konuşmacı olarak yer aldı. Kentte alanında uzman duayen isimler tarafından tarımda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulurken, tarımsal üretimdeki riskler ve fırsatlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen konferansa; Başkan Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in yanı sıra, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile meslek odalarının başkanları ve temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve üreticiler katıldı.

"Elleri nasırlı, kalbi sevgi dolu üreticiler"

Salonu dolduran üreticileri "Elleri nasırlı, kalbi sevgi dolu üreticiler" diye selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, tarımın son derece önemli ve zorlu bir sektör olduğunu vurguladı. Tarımın ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ve olmaması halinde yaşanabilecek olumsuzlukları sıralayan Seçer, üreticilerin sorunlarının lokal olarak değişse de genel olarak aynı olduğunu söyledi. Seçer, "Tarımda evvel eski bilirim ki; mazot, ilaç, gübre pahalı ve vergi yükü çok. Döviz arttığında hepsinin fiyatı artıyor. Bu şikayetler hep olur ve Türkiye bu sorunu bir türlü çözemedi. Çiftçiden hala KDV ve ÖTV alınıyor. Girdi maliyetleri oldukça yüksek" dedi.

Küresel ölçekli olarak iklim değişikliği sorununun da üreticiyi zorladığını dile getiren Seçer, dünyada rekabetin zorlaştığına ve gelişmiş ülke insanlarının artık tükettiği ürünün üretim aşamalarını öğrenmek istediğine dikkat çekerek, "Artık gelişmiş toplumlarda insanlar her önüne geleni yiyip içmiyor. 'Bu nasıl üretildi?' diyor. Bu ülkemizin belki de şu anda en güncel sorunlarından bir tanesi" diye konuştu.

Mersin'in tarım konusunda dünyanın en şanslı topraklarına, iklimine ve lokasyonuna sahip, geleceği parlak bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "Mersinliler olarak çalışkan insanlarız. Yıllık 100 milyar TL'nin üzerinde tarımsal hasılamız var. Burada hem hayvansal hem de tarımsal üretim yapılıyor. Demek ki burada bir potansiyel var" dedi.

Seçer, aile çiftçiliğinin önemine dikkat çekti

Aile çiftçiliğini önemsediğini ve bunun Türkiye koşullarında daha fazla destek görmesi gerektiğine vurgu yapan Seçer, "Türkiye'de kayıtlı çiftçilerin yüzde 80'i küçük aile işletmeleri, aile çiftçileri. 100 dönümün altında işletme sahiplerinin oranı yüzde 80. Türkiye'de tarım yapılan arazilerin ortalamasına bakıldığında her işletmeye, her üreticiye 60 dönüm düşüyor. Demek ki bizim aile çiftçiliğine uygun bir ortamımız var" diye konuştu. Çiftçiliğin cazip hale getirilmesi halinde gençlerin şehirlere göç etmek yerine doğdukları topraklarda üretim yapmayı tercih edeceklerine inandığını aktaran Seçer, 'Çiftçiler yaşlandı, genç çiftçi yok' diye şikayet ediliyor. Çünkü çiftçiliği cazip hale getiremedik. Gençler şehre geliyor. Cazibe yaratılsa o zaman gençler şehre gelmez, çiftçilerin yaş ortalaması gençleşir. Biz yaptığımız desteklerde tamamen buna yöneliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi aynı tarım anlayışıyla 23 yıldır yönetiyorlar, 1 metre yol alamamışlar"

Tarımsal projelerin kamu kaynağını israf ederek yapılmayacağına değinen Seçer, "Projeleri takip etmiyor, günü kurtarıyorsun. Belediye Başkanı, Tarım Bakanı günü kurtarmaz. Sonucuna bak, kaynakları heba etme. Aynı tarım anlayışıyla 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar, 1 metre yol alamamışlar. Biz yönetmiyoruz, 5 ayrı siyasi görüş de yönetmedi. Dönüp bir kendimize bakmak lazım, kafamızı kuma gömmekle olmaz. Yerinde saymak dünyada geri kalmak demektir" dedi.

"Bizler vatandaş için varız"

Vatandaşa dokunan projeler yapmak için gayret ettiklerini söyleyen Seçer, "Yerinde ve kırsal turizm hedefli Darısekisi Örnek Köyü Projemiz var. İnsanlar orada, köyde herkes çalışıyor, köy şenlendi. Şimdi Köyümüz Atölye Projesi'ni başlattık. Coğrafi işaret tescilli onlarca ürünümüz var. Bunların paketlenmesinden sağlıklı üretimine, dünya pazarlarına açılmasına ve markalaşmasına kadar yapacağımız bu çalışmalar kente değer katar" dedi. Projelerin takip edilmemesi halinde kamu kaynaklarının israf olduğunu bir kez daha vurgulayan Seçer, üreticinin de elini taşın altına koyduğu projeler ile sürdürülebilir bir tarım anlayışını Mersin'de geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Üreticinin ürettiği noktada kamu kurum ve kuruluşlarının destek için var olduğunu söyleyen Seçer, "Büyükşehir Belediyesi de devletin bir kurumu, Tarım İl Müdürlüğü de Ticaret ve Sanayi Odası da Ziraat Odası da Ziraat Mühendisleri Odası da; hepimiz bu ülkenin kurumları ve kuruluşlarıyız. Hepimiz sizler için, vatandaş için varız" diye konuştu.

"Tarımsal sorunların farkındayız, çözmek için faaliyet halindeyiz"

Büyükşehir olarak dünyada ve Türkiye'de yaşanılan tarımsal sorunların farkında olduklarının altını çizen Seçer, "Mersin'de hem farkındayız hem yaşıyoruz hem de bu sorunu çözmek için faaliyet halindeyiz. Onun için 'Kooperatifler yenilenebilir enerji kullanın, maliyetleriniz düşsün. GES projesi yapın. Ne harcadıysanız yarısı Büyükşehir'den' diyoruz. Güneş Enerji Santrali projemizi bilmeyen var mı? Şimdi Nacarlı'da ilk güneş enerji santralini kuruyoruz. Nacarlı Sulama Kooperatifi'ne yüzde 50 desteği biz veriyoruz. 75 kooperatifimiz var, buradan duyuruyorum; yaratıcı olun, üretici olun, çalışın, iş birliği yapın" diyerek kooperatiflere çağrı yaptı.

"Mersin'imizi de ülkemizi de kalkındıracağız"

Tarıma desteği 2025 yılı için yüzde 80,67 artırdıklarını ve 215 milyon TL kaynak ayırdıklarını söyleyen Seçer, "Bütçemiz o kadar artmadığı halde tarımsal desteği artırdık çünkü tarıma önem veriyoruz. Sorunlar her geçen gün katlanıyor. Biz nasıl katkı sunabiliriz diye düşündük, bunu yaptık. Her konuda yanınızda olacağız. Üretime değer veren bir belediyeniz var. Desteklerimizle her ailenin evinde olacağız; önce vatandaşın mutluluğu. Karnı doymayan, acısı, hastası, derdi olan vatandaşa sen yol yapmışsın, bina yapmışsın, o bunu neylesin?" dedi. Vatandaşın her anında yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Seçer, "Üretken vatandaşın yanında olacağız, işbirliği içerisinde olacağız. Birlik olacağız, beraber olacağız. Mersin'imizi de ülkemizi de kalkındıracağız, insanlığa da yararlı olacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.