Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Ramazan Bayramı Mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla toplumda sevgi, hoşgörü ve dayanışma mesajları vererek, demokratik tepkilerin önemine vurgu yaptı.

29.03.2025 10:24  Güncelleme: 11:08
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bir ramazanı daha geride bırakıyoruz. Böylesine özel bir ayın içerisinde ülkemiz ve demokrasimiz açısından üzücü olaylar yaşadık. Halkımızın hiçbir provokasyona yer bırakmadan gösterdiği güçlü demokratik tepkiler, bu kaygı verici süreçlerin içinde geleceğe dair umutlarımızı artırdı" dedi.

Başkan Vahap Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Mersinliler, bir ramazanı daha geride bırakıyoruz. Böylesine özel bir ayın içerisinde ülkemiz ve demokrasimiz açısından üzücü olaylar yaşadık. Halkımızın hiçbir provokasyona yer bırakmadan gösterdiği güçlü demokratik tepkiler, bu kaygı verici süreçlerin içinde geleceğe dair umutlarımızı artırdı. Böylesine bir atmosfer içinde kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı bir Ramazan Bayramı'nı daha karşılıyoruz.

Bildiğiniz gibi bayramlar bizim toplumumuzda sevginin ve hoşgörünün toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz en özel günlerimizdendir. Bu bayramda da eş, dost, akraba ve hastaları ziyaret edecek, çocukları sevindirecek, ihtiyaç sahiplerine yardım edecek ve dargınlıkları gidererek bu özel günün ruhuna uygun davranacağız.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Mersinlilerin huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık ve bu bayramda da görevimizin başında olacağız. Ramazan Bayramı'nın Mersin'e, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor; bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Saygı ve sevgilerimle."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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