Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, "Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü" Programına Katıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü" dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü" dolayısıyla Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törene katıldı. Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Başkan Vahap Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tugˆamiral Ali Tuna Baysal, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, Mersin milletvekilleri, kent protokolü, şehit ve gazi aileleri ile gaziler ve jandarma teşkilatı katıldı.

Jandarma Teşkilatı 186 yaşında

Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, kutlama mesajlarının okunmasının ardından, Jandarma Genel Komutanlığı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın tanıtım videosu izlendi. Video gösteriminin ardından ise Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı. Tuğgeneral Atasoy'un konuşmasının ardından başarılı jandarma personeli, Tuğgeneral Atasoy ile Vali Toros tarafından ödüllendirildi.

Tören, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Koro Ekibi'nin müzik dinletisi, zeybek gösterisi ve Şef Ahmet Baran yönetimindeki Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseri ile devam etti. Daha sonrasında ise katılımcılarla birlikte hep bir ağızdan Jandarma Marşı söylendi ve tören sona erdi.