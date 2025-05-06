Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Minik Öğrencilerin Sorularını Yanıtladı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Borsa İstanbul İlkokulu'nun 3/B ve 3/İ sınıfı öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerin Hayat Bilgisi dersi "Yönetim Bilimleri" konusunda aldıkları eğitimleri pekiştirmeleri amacıyla gerçekleşen buluşmada minikler, Başkan Seçer'e merak ettikleri soruları yöneltti. Seçer ise çocukların ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek onların tüm sorularını samimiyetle yanıtladı.

Tarsus Borsa İstanbul İlkokulu'nun 3/B ve 3/İ sınıfı öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Çocukların geleceği için planlanan yatırımlardan belediye başkanı olmanın zorluklarına, sokak hayvanları için yapılması gerekenlerden, Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yapılması gerekenlere ve geri dönüşüm projelerine varana kadar çocuklardan Seçer'e bir çok farklı konuda sorular yöneltildi.

Öğrencilerden Selin Duru Fakir'in "Sokak hayvanlarının güvenliği için barınakları ve yeşil alanlarını çoğaltmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Başkan Seçer, sokaktan toplanan hayvanları yeni yasalar gereği geri bırakamadıkları için onlara doğal yaşam alanı sunmaya çalıştıkları yanıtını verdi. Seçer, "Mersin merkezde, Silifke ve Bozyazı'da da olmak üzere üç ayrı noktada hayvan bakım evimiz var. Buralarda sokaktan toplanan hayvanların bakımını yapıyoruz, sağlık sorunları varsa tedavi ediyoruz, aşılarını yapıyoruz ve daha sonra hayvanlarımız için bir tanesini yeni yapmış olduğumuz 'Patiköy' gibi alanlarda doğal ortamlarında yaşamalarını sağlıyoruz" diye konuştu. Seçer, sahipli hayvanların da park ve yeşil alanlarda sahipleri tarafından rahatça gezdirilebilmeleri için olanaklar sağlandığını belirtti.

"Biz çöpten elektrik üretiyoruz"

Bir diğer öğrenci Eylül Gökçel'in "Geri dönüşümle ilgili projeleriniz var mı?" sorusuna Seçer, birden fazla projelerinin olduğunu ifade ederek, "Geri dönüşüm konusunda, proje üreten bir geri dönüşüm ofisimiz var. Ayrıca, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan, kullanıma uygun büro eşyaları ve aletler ile ekipmanların yapıldığı atölyemiz de var" yanıtını verdi.

Öte yandan, 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi' hakkında bilgiler de veren ve merlezi her çocuğun görmesi gerektiğini söyleyen Seçer, "Bilim merkezimizde, 120'den fazla bilim atölyemiz var. Orada çocuklar hem görsel hem işitsel hem de uygulamalı olarak deneyim elde ediyorlar. Bu atölyelerde geri dönüşüme yönelik bazı deneyimleri elde edebilirsiniz. Biz çöpten elektrik üretiyoruz ve bu geri dönüşüm konusunda önemli bir çalışma. Diğer taraftan kompost yapıyoruz. Bunları, bitkisel ve yemek atıklarından üretiyoruz ve çiçeklerin güzelleşmesi için kullanabiliyoruz" dedi.

"Amacınız varsa, çok güzel belediye başkanlığı yaparsınız"

Başka bir çocuktan gelen, "Belediye Başkanı olmanın en zor yanı nedir?" sorusuna yanıt vererek konuşmasını sürdüren Seçer, görevini severek yaptığı için, kendisine göre bu görevin zor bir yanı olmadığını aktardı. Seçer, "Bu görevi yapmak için insanları sevmeniz, en başta da çocukları çok sevmeniz lazım. Çevre dostu olursanız, ülkenizi ve insanlığa hizmeti severseniz, 'insanlar daha güzel bir çevrede, daha güzel, adaletli ve gülen bir şehirde yaşasın' gibi bir arzunuz ve amacınız varsa, çok güzel belediye başkanlığı yaparsınız. Çünkü çok seviyorsunuz demektir. Benim belediye başkanlığı ile ilgili bir şikayetim yok. Severek yapıyorum, çünkü sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukların, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ne görev yaptığını merak etmesi üzerine konuşan Seçer, çevre düzenlemeleri, imar planları, yol yapım ve altyapı gibi pek çok konuda Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren hizmetleri anlattı.

"Belediye Başkanı olmak için hangi sınavlardan geçtiniz?" diye soran Şura Yıkma'ya da yanıt veren Seçer, "En zor sınavdan geçtim. Bundan tam 13 ay önce bir sınav vardı. 31 Mart 2024'te halkın karşısına çıktık ve halk orada karnemize not verdi. Yani bizim sınavımız, halktan aldığımız destek ve seçimlerde halkın tercihi oluyor" diyerek, belediye başkanlarının seçimlerle göreve geldiklerini kaydetti.

"Sizler lütfen örnek olunuz"

Öğrencilerden Ezgi Atmaca'nın "Yere çöp atanlara, çevreye ceza verenlere para cezaları yazarak şehrimizin daha temiz olmasını sağlayacak projeleriniz var mı?" sorusuna Seçer, cezaların tam anlamıyla caydırıcı olmadığı yanıtını verdi. Bu tip durumlarda cezanın değil, çevreyi kirleten kişilere bunu neden yapmamaları gerektiğinin anlatılarak ve bunu eğitimle sağlamanın daha önemli olduğunu ifade eden Seçer, "En temel eğitim aldığınız kurumlar gittiğiniz okullardır ama eğitim ailede başlıyor. Annenizden, babanızdan ve aile mensuplarınızdan alacağınız eğitim son derece önemlidir. Sizler lütfen örnek olunuz. Çevreyi temiz tutunuz, asla yere çöp atmayınız. Bu kurallara uymayanları da çok nazik ve nezaketli bir dille uyarın" diye konuştu.

Öykü Çetin'in "İnsanların en çok şikayet ettiği konular ve çözümleri nelerdir?" sorusuna yanıt vererek konuşmasını sürdüren Seçer, kırsal alanlardan gelen talep ve şikayetler ile merkezden ve diğer ilçelerden gelen talep ve şikayetlerin değişkenlik gösterdiğini söyledi.

"Tüm şikayetlerinizi ve dileklerinizi belediyemizle paylaşabilirsiniz"

Her yurttaşın talebi, şikayeti ve teşekkürü için Büyükşehir Belediye'nin bir telefon kadar uzakta olduğunun altını çizen Seçer, çocuklara, "Alo 185" ve "Teksin Mersin" uygulamasından bahsetti. Belediye ile iletişim kurmanın çok kolay olduğuna vurgu yapan Seçer, "Lütfen bu uygulamayı ve numarayı ailenize de söyleyin. Her hafta bize 50 bine yakın talep geliyor. Alo 185 ve Teksin Mersin üzerinden tüm şikayetlerinizi, dileklerinizi ve teşekkürlerinizi belediyemizle paylaşabilirsiniz" dedi.

"Yeni okuma salonları konusunda da Tarsus'ta çalışmalarımız var"

Tarsus'ta kütüphane sayılarını yetersiz gördüğünü söyleyen Yusuf Çınar Uçar'a da yanıt veren Seçer, Büyükşehir'in son 5 yılda kent genelinde 12 okuma salonu açtığını ve bunu da yaygınlaştıracaklarını belirttti. Seçer, "Sahilde, dünyaya örnek bir kütüphanemiz var. Çok meşhur, denize nazır, Adres Okuma Salonu. 24 saat hizmet veriyor. Tarsus'ta da bizim uygulamalarımız var. En son Kleopatra Kapısı'nda ve Ötüken Parkı'nda açıldı. Yeni kütüphaneler, yeni okuma salonları konusunda da Tarsus'ta çalışmalarımız var" diye konuştu.

Okuma salonlarının yanı sıra Tarsus'ta açılan ve açılacak olan tesisleri de sıralayan Seçer, "Tarsus'ta yeni hizmete açtığımız Aratos Matematik Evi'miz var. Öğretmenlerimiz buradan randevu alıp öğrencilerle gitmeli. Matematik bilimini orada da çocuklarımıza farklı bir formasyonda öğretiyoruz. Bunun yanı sıra Robotik Kodlama Atölyemiz var. Buralardan yararlanabilirsiniz, orada teknolojik çalışmalar yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Tarsus'ta yeşil alanları artırma çalışmalarının olduğunu vurgulayan ve mevcut parkların da bakımlarının yeniden yapıldığına değinen Seçer, çocukların tiyatro izleyebileceği, sahnesini kullanıp, konserler dinleyeceği halka açık bir sosyal tesisin de inşaatının başlayacağını müjdeledi.

"Her alanda çalışmalarımız var"

"Mersin ve ilçelerinde ne gibi değişiklikler yapmak istiyorsunuz?" diye, soran Eymen Aksin'e yanıt veren Seçer, "Mersin'in tüm çehresini değiştirmek istiyoruz. Bir kentin daha güzel olması için aklınıza gelen, insanların daha mutlu yaşaması için ne gerekiyorsa her alanda çalışmalarımız var" dedi.

Son olarak Necmiye Avcan'ın "İl ve ilçelerimizde en çok eksikliğini gördüğünüz şeyler nelerdir?" sorusuna Seçer, "İnsanlar çevreye daha duyarlı olursa memnun oluruz. Çevreyi temiz tutalım, canlıları, bitkileri ve hayvanları koruyalım. Her vatandaş sorumluluk sahibi olursa, kuralları bilir ve uyarsa, sorumluluğunu bilirse ülkemiz de şehrimiz de daha güzel olur" yanıtını verdi.