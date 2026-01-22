Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tarsus Muhtarlar Derneği Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tarsus Muhtarlar Derneği Yönetimini Ağırladı

22.01.2026 09:19  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Emrah Kara ve yönetimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Başkan Seçer, Kara ve yönetimine, görevlerinde başarılar dilerken, dernek yönetiminde yer alan muhtarlar da mahallelerine yapılan hizmetler için Başkan Seçer’e teşekkürlerini ilettiler.

(MERSİN)- Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Emrah Kara ve yönetimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, Kara ve yönetimine, görevlerinde başarılar dilerken, dernek yönetiminde yer alan muhtarlar da mahallelerine yapılan hizmetler için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ilettiler.

Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Emrah Kara ile dernek yönetiminde yer alan muhtarlar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin de yer aldı.

"Tarsus, Mersin için önemli"

Seçer, Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Kara'ya ve yönetimine, hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılarının devamını diledi ve seçim dolayısıyla da tebriklerini iletti. Seçer, Tarsus'un Mersin için önemli bir yer olduğunu dile getirerek, "Tarsus, 180 mahallesi ile çok geniş bir hinterlant. Nüfus olarak da bizim birinci büyük ilçemiz. Doğu'da en uç ilçe olması münasebetiyle, ulaşım arterlerinin merkezi konumunda" dedi. Tarsus'un Çukurova Uluslararası Havalimanı ile karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığında çok önemli bir üs haline geldiğini belirten Seçer, "Yenice'deki lojistik üs son derece önemli bir gelişme sağlayacak. Yeni yapılan hem tarım OSB hem karma OSB çok büyük bir istihdam alanı yaratacak. Kendine özgü tarımsal faaliyetleri, özellikle tarih turizmine uygun potansiyeliyle ayrı özellikleri olan bir kent. Yeni gelişmeler ve yatırımlarla daha da önemli hale gelmeye başlıyor" diye konuştu.

"Muhtarlar, vatandaşla aramızda köprü görevini gören makamlardır"

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği vizyon ortaya koyan büyük ölçekli imar planı, yol ve altyapı çalışmalarının, Tarsus'un gelişmesine çok önemli katkılar sunduğunu söyledi. Vatandaşın istek ve taleplerini iletmede muhtarların önemli bir görev gördüğünü ifade eden Seçer, "Biz hizmet ederken vatandaşla belediye arasındaki köprü görevini gören makamlar muhtarlardır. Sizler; en temel ve gerçekçi anlamda millet iradesinin yansıdığı ve tecelli ettiği kişilersiniz" dedi.

Mersin'de bulunan 806 mahalle muhtarı ile 7 yıldır iyi bir iletişim içinde olduklarını kaydeden Seçer, "Muhtarlarımızla birlikte hizmetlerde ortaklaştık ve vatandaşın işini kolaylaştırdık. Ben çalışma arkadaşlarıma muhtarlarla iletişim içerisinde olmalarını söylüyorum. Muhtar her zaman karşısında bir muhatap bulmalı ve derdini anlatmalı. Bu açıdan da kurumumuzdan memnunuz" diye konuştu.

Seçer, Büyükşehir'in sosyal politikalarını vatandaşa duyuracak kişilerin muhtarlar olduğunu söyledi

Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal politikalar kapsamında vatandaşlar için sunduğu hizmetlerin muhtarlar aracılığıyla duyurulması gerektiğinin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her köyde bakıma muhtaç, yoksul, eğitim alan çocuk ve özel bireyler vardır. Bunlar sosyal politikalar çerçevesinde Büyükşehir'in hizmet alanına girer. Siz devrede olup bizimle vatandaşı buluşturacaksınız. Toroslar'ın tepesinde bir köyde yaşayan vatandaş merkezdeki hastanede ameliyat olacaksa Alo 185 ile irtibat kurup onun misafir edileceğini bilmesi sizin görevinizdir. Bir çocuk LGS'ye girecekse, üniversiteye hazırlanacaksa eğitim kurumlarımızı hatırlatmak, ona yol gösterici olmak sizin görevinizdir. Vatandaş, bu kurumun 8 bin 600 öğrenciye eğitim fırsatı verdiği bilmeli. O köprüyü kurmanız lazım."

Seçer, Tarsus'ta ve merkezde belediyenin sorumluluğundaki kırsal mahalle yolları, ana caddeler ve büyük parklar başta olmak üzere rutin hizmetlerin program dahilinde sürdürüldüğünü; yol yapımı, arıza giderimi ve çevre temizliği gibi zorunlu hizmetlerin Büyükşehir tarafından yürütüldüğünü ve bu çalışmaların muhtarların denetimine açık olduğunu vurguladı.

Seçer, önemli projeleri anlattı

İlçede yapımı süren ve proje aşamasında olan tesislere ilişkin Seçer, şunları söyledi:

"Tarsus Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 11 dönüm alana 'Spor Park' yapılıyor" diyerek, park içerisindeki bir bölüme de Mersin merkezde olduğu gibi çocukların eğleneceği ve aynı zamanda trafik eğitiminin verileceği ücretsiz bir Trafik Park yapılacağını söyledi. Altaylılar Mahallesi'nde ise yine çocuk ve gençlere yönelik, 17 dönüm alanda iki etaplı bir proje çalıştıklarını belirten Seçer, proje içerisinde 1000 kişilik spor salonu, basketbol, voleybol, tenis sahaları, macera parkı ve Survivor parkı bulunan bir spor tesisi ile Çocuk Kampüsü yer alacağını söyledi. Seçer, Silifke, Mezitli ve Toroslar'da bulunan çocuk kampüslerine ek olarak Anamur'da da Çocuk Kampüsü yapılacağını ifade etti. Seçer, ayrıca Çukurova Basketbol Takımı'nın Büyükşehir'e tahsis ettiği salonu revize ettiklerini belirtti. Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Şelale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi' çalışmalarından da söz ederek, "Orada konser, tiyatro, toplantı, sempozyum gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak çok amaçlı salon, nikah salonu, açık nikah alanı, Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işleteceği bir restoran ve sergi salonu yer alacak. İnsanlar hafta sonu ailesiyle gelebilecek. Tarsus'ta herkese hitap eden toplamda 3 ayrı yerde 4 ayrı proje çalışılıyor. Birçoğunun temelini de bu yıl atacağız."

"Tarsus merkezin Tramvay Projesi'nde mesafe kat ettik"

Tarsus merkezde yapılacak Tramvay Projesi'nin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde onay aşamasında olduğunu ve projeyle ilgili önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini belirten Seçer, "Bu çalışmayı önemsiyoruz ama bu tabi kolay bir iş değil. 150 milyon Euro'luk, yani bugünkü parayla 7-8 milyar liralık bir yatırım ama bunu eninde sonunda yapacağız. Bu proje için oldukça mesafe aldık" diye konuştu. MESKİ'nin Tarsus'taki makro yatırımlarına da değinen Seçer, Tarsus'taki arıtma kapasitesinin dolduğunu belirterek, 2. Kademe'nin yapılacağını belirtti. Seçer, "Yenice'ye de bir arıtma yapıyoruz. Ayrıca Atalar, Köselerli, Özelbahşiş ve mahalle olarak ise Çataltepe ile Yeşiltepe bölgelerinin kanalizasyonuna başlamıştık. Bu çalışmalar da Haziran Ayı'na kadar bitecek. Tarsus ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Ne kadar birlik, beraberlik içerisinde ve güçlü olursak, o kadar muhtarlar camiasına faydamız olur"

Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara ise seçimin güzel geçtiğinden söz ederek, "Sizlerin sayesinde güzel bir hizmet vereceğiz. Biz dernekçilikten ve örgütlü anlayıştan geliyoruz, ne kadar birlik, beraberlik içerisinde ve güçlü olursak, o kadar muhtarlar camiasına faydamız olur" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir tarafından Tarsus'a yapılan ve yapılması planlanan projelerden mutluluk duyduklarını belirten Kara, Tarsus'un ihtiyacı olan konulara Mersin Büyükşehir'in çözüm bulmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Kara, muhtarlar olarak da Mersin Büyükşehir'in Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile iyi bir koordinasyonla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ve dernek yönetimi tarafından Başkan Seçer'e çiçek takdim edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Emrah Kara, Belediye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tarsus Muhtarlar Derneği Yönetimini Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:50
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu Hapse bile girdi
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:33:10. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tarsus Muhtarlar Derneği Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.