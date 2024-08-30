Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılarak önemine dikkat çekti. Seçer, hizmetlerinin kurtuluş mücadelesinin bir devamı olduğunu belirtti.

30.08.2024 13:24  Güncelleme: 14:08
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına katıldı. Seçer, 30 Ağustos'un önemine dikkati çekerek, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye, Ege'ye, Trakya'ya milletimiz tek vücut, tek yumruk, tek yürek oldu, işgalcileri topraklarımızdan temizledi ve Cumhuriyetin kilometre taşlarını da döşemeye başladı" dedi.

Mersin Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları; Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Tören sonrası Başkan Seçer, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ile Şeref Salonu'nda tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programında bir öğrenci tarafından şiir okundu, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir personel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Jandarma Komando Birliği'nin Zeybek gösterisi gerçekleştirdiği programda, bir öğrenci tarafından şiir okundu, daha sonra da Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterilerini yaptı. Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, tüm vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos'un önemine de değinen Seçer, şöyle konuştu:

"Bizim bugün yaptığımız hizmetler 30 Ağustos'a giden kurtuluş mücadelesinin bir devamı niteliğinde"

"1918'de başlayan bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı günü konuşuyoruz. Bu süreç içerisinde bu topraklarda çok büyük mücadeleler oldu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, Ege'ye, Trakya'ya milletimiz tek vücut, tek yumruk, tek yürek oldu, işgalcileri topraklarımızdan temizledi ve Cumhuriyetin kilometre taşlarını da döşemeye başladı. Cumhuriyetin getirdiği kazanımlar, kurumlar, hukuk sistemi, yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı, yeni bir eğitim anlayışı ve sonuç itibariyle de demokrasiye, hedefe doğru yönelme, mücadele ve bugünlere gelindi. Tabi o günlerden bugünlere bu ülke için taş üstüne taş koymaya gayret edenler oldu. Ama bunun yanında ülkenin geri gitmesine neden olan bazı yönetim anlayışlarını da gördü, görüyor bu memleket. İkinci 5 yıllık görev süremize henüz başladık. İlk 5 yıllık görev süremiz içerisinde yaptığımız çalışmalar, vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül bağı bizi ikinci döneme çok büyük bir teveccühle taşıdı. Bizim bugün yaptığımız hizmetler 30 Ağustos'a giden kurtuluş mücadelesinin bir devamı niteliğinde. Orada bitmiyor, savaş meydanlarında savaşı kazanıyorsunuz ama asıl ekonomide, demokraside, insan haklarında, eğitimde yapacağınız güzel çalışmalarla o zaferinizi taçlandıracaksınız. Biz de bugün o zaferi taçlandırmak için gerekli olan tüm çalışmaları yapma, katkı sunma gayreti içerisindeyiz."

Geçen günlerde Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Adıyaman'da gerçekleştirdiği Encümen Toplantısı hakkında da konuşan Seçer, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da böyle bir toplantının gerçekleşmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. TBB olarak depremden zarar gören 11 ile toplamda 500 milyon TL'lik bir yardımda bulunduklarını aktaran Seçer, "İllerin zarar ve nüfus durumuna bakarak. 89 araç dağıtımı gerçekleştirdik Yine 6 bin çöp konteyneri dağıttık. Yaralar sarılırken bizim de katkımız olsun, yaralara merhem olalım amacındayız. Tabi ki sadece Adıyaman değil, bize ihtiyaç duyulan her noktaya, her alana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gitmek durumundayız. Bu ülkenin her noktası, bizim vatan toprağımız, her insanımız bizim hemşehrimiz, bizim kardeşimiz. O anlamda da bu tip çalışmaları yaparken de bunu gerçekten büyük bir şevkle yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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