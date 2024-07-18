Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Çocuk Kampüsü inşaatını inceledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Çocuk Kampüsü inşaatını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren 'Mezitli Çocuk Kampüsü' inşaatını yerinde inceledi. Çocuk Kampüsü'nün çalışmalarının son derece hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Başkan Seçer, Eylül ayı gibi burada inşaat tamamlanmış olacak.

18.07.2024 11:44
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren 'Mezitli Çocuk Kampüsü' inşaatını yerinde inceledi. Başkan Seçer, "Her şey çocuklarımız için. Çünkü çocuklarımız geleceğimiz, çocuklarımızı seviyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren 'Mezitli Çocuk Kampüsü' inşaatını yerinde inceledi. Çocuk Kampüsü'nün çalışmalarının son derece hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Başkan Seçer, "Eylül ayı gibi burada inşaat tamamlanmış olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi her işte olduğu gibi bu işini de çok süratli yapıyor. 6 ay gibi bir sürede Çocuk Kampüsü tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Kampüsün bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 3 bin metrekare bir alan üzerine inşa edildiğini aktaran Seçer, "Burada çocukların eğlenerek sanat, sinema, tiyatro, drama, bilim, tarım gibi alanlarda hem etkinlik hem atölye faaliyetleriyle eğitim almalarını sağlamak istiyoruz. Bir atölye binamız, çok amaçlı salonumuz, çocuklara etkinlik yapabileceğimiz açık çocuk alanları, Survivor parkuru var. Çocuklara dair ne istiyorsanız hepsi burada var" ifadelerini kullandı.

"Her şey çocuklarımız için"

Çocuk Kampüsü'nün Büyükşehir'in hizmete açtığı çocuk gelişim merkezlerinden farklı bir konseptte tasarlandığına dikkat çeken Seçer, "Farklı bir konsept, çocuk gelişim merkezleriyle karıştırmayalım. Bitince ve hizmete girince bunu daha net vatandaşlarımız görme imkanı bulacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 8 çocuk gelişim merkezi oluşturduk. Tarsus'tan Anamur'a kadar hepsi faaliyette. Bunun dışında 4 çocuk gelişim merkezi inşaatımız var. Her şey çocuklarımız için. Çünkü çocuklarımız geleceğimiz, çocuklarımızı seviyoruz" diye konuştu.

Mersin'deki çocuklar, Çocuk Kampüsü'ne Büyükşehir'le kavuşacak

Geçen Mart ayında Mezitli'de Yaşar Doğu Caddesi'nde temeli atılan ve yapımı devam eden Mezitli Çocuk Kampüsü'nün tamamlanmasıyla çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri, sanat, drama, bilim, tarım gibi farklı etkinlik atölyelerinin bulunduğu modern bir tesis, kente kazandırılacak. Tesiste bulunan çok amaçlı salon da sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Çocuk Kampüsü inşaatını inceledi - Son Dakika

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