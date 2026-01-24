Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2026 Yılı Birinci Olağanüstü Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılı birinci olağanüstü toplantısını, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 13 ilçe sınırı içerisindeki mahallelerin kırsal mahalle statülerinin belirlenmesi ile ilgili maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı birinci olağanüstü meclis toplantısı, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan toplantıda toplam 14 madde görüşüldü. Silifke, Aydıncık, Mut, Akdeniz, Tarsus, Anamur, Yenişehir, Toroslar, Mezitli, Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla ve Bozyazı ilçeleri sınırları içerisindeki mahallelerin kırsal mahalle statülerinin belirlenmesi ile ilgili maddeler, oy çokluğuyla kabul edildi. İlgili maddeler toplam 441 kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanı kapsıyor.

"Meclisi yapmasak, bugün 441 kırsal mahalle tam tarife ödeme yapacaktı"

Kırsal mahallelerin belirlenmesi maddeleri hakkında meclis üyeleri söz alarak düşüncelerini ifade etti. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, MESKİ'nin su tarifesindeki indirim konusunda olduğu gibi elektrik, doğalgaz ya da vergi kanununa tabi alınacak harçlarla ilgili de yurttaşlara merkezi hükümet tarafından kolaylık sağlanması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer ise meclis üyeleri olarak tüm gruplarla birlikte topyekün şekilde bu konu hakkında çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

İlçe belediye meclis toplantılarında alınan kararlar ile mahalleleri kırsal mahalle statüsünden çıkarmadıklarını vurgulayan Başkan Seçer, yurttaşların yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini söyledi. Seçer, "Tam tersi; 6360 sayılı 2014 yılında yürürlüğe girmesi gereken, daha sonrasında ertelenen ve 2021 yılında da bir ek madde ile belediye meclislerine yetki verilen bu kanun ertelene ertelene bugüne kadar geldi. Bu olağanüstü toplantıyı yapmasak, bugün tekrar 441 kırsal mahalle statüsüne alacağımız mahalle tam tarife ödeme yapmak zorunda kalacaktı. Tam tersine biz bunu yapmak zorundayız" dedi. Meclis toplantısının yapılmaması halinde, Mersin genelindeki 806 mahallenin, parlamentonun 2014 yılında aldığı kararla tam tarifeye girmek zorunda kalacağının da altını çizen Seçer, kırsal mahallelerin belirlenmesiyle birlikte, bu uygulama öncesinde tam tarifeden faturalandırılan ancak kırsal mahalle ilan edilmesiyle beraber indirimli tarifeden faydalanacak birçok mahalle olduğunun belirtti.

"Büyükşehir ve MESKİ'nin kaynak yaratma konusunda sıkıntısı yok"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin kaynak yaratma konusunda sıkıntı yaşamadığını ancak ilgili yasanın da adaletli olmadığının altını çizen Seçer, "Biz seçilmiş kamu yöneticisiyiz, tüccar değiliz. Yasalarla ve vicdanımızla karar veririz. Yasada bizi engelleyecek bir şey yok. Bu yönetmelik yönetmelik değil, ucu açık. Sana göre kırsal, bana göre değil; sana göre sosyo-ekonomik olarak düşük seviyede, bana göre değil. Bana göre Karun gibi geliri olan insanların gidip yazlık evlerini yaptığı, kat kat binaların yapıldığı, imara açılmış milyon liralık yatırım yaptığımız yerleri siz bize diyorsunuz ki 'bunu görmezlikten gelin'" diyerek statüleri adaletli bir şekilde dağıttıklarını belirtti.

Cumhur İttifakı üyelerinin, sorumluluğu olan diğer kurumlar hakkında hiç itirazda bulunmadığını hatırlatan Seçer, yurttaşların sadece su faturası değil; elektrik ve doğalgaz faturası, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi birçok konuda vergi ödediklerini belirtti Seçer, Cumhur İttifakı üyelerinin, yurttaşların bu faturaları için de aynı duyarlılığı göstermeleri gerektiğini vurguladı. Alınan karar ile kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşların elektrik faturasını indirimsiz olarak tam ücret tarifesi ile ödemeye devam edeceğini belirten Seçer, "İnsanlar elektrik faturasını daha önce de indirimli ödemiyorlardı, şimdi de indirimli ödemeyecekler. Bizim bu şekilde elde edeceğimiz bir para derdimiz yok" diyerek, adaletli olmak için çalıştıklarını belirtti. Cumhur İttifakı'na bağlı meclis üyelerinin ilçe belediyelerinde yapılan oylamada 'evet' dediğini, Büyükşehir'e geldiğinde muhalefet ettiklerini söyleyen Seçer, madde üzerinden popülizm yapılmasının doğru olmadığının altını çizdi.

"441 mahalleyi bu meclis tekrar kırsal mahalle yapıyor"

Mersin'in 13 ilçesindeki toplam 441 mahallenin tekrar kırsal mahalle statüsü alması hakkındaki detayları paylaşan Seçer, "1 Ocak itibari ile normal mahalle statüsüne giren 441 mahalleyi bu meclis tekrar kırsal mahalle yapıyor. Bu aldığımız kararlar kutsal metinler değil. Yönetmelik açık 'daha sonra değiştirebilirsin' diyor. Bu bizim elimizde" diye konuştu. Seçer, alınan kararların mantık çerçevesinde olması gerektiğini ve bunun sonuçlarının arkasında durulması gerektiğini belirterek, "Devletler popülizmle yönetilirse sonunda o devlet zaten çöküyor, müstemleke oluyor. Alacağımız kararlar mantık çerçevesinde olmalı. Her şeyi burada doğruca tartışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizim için vatandaşın menfaati önemli"

Seçer, olağanüstü toplantı yapılıp gerekli kararlar alınmadığı durumda 806 mahallenin tam tarifeye geçeceğini ve tamamının mağdur olacağını belirterek, "Hal ve şart ne olursa olsun biz bu kararı alacağız. Henüz birçok yerde sayaç okumaya başlayamadık, şimdi okumaya hemen başlayacağız. Herhangi bir problem olması mümkün değil. Burada vatandaşın menfaati önemli. Biz bu kararı almazsak, 806 mahalle aynı uygulamadan geçecek. Şu anda 441 mahalle indirime girecek" dedi. Meclis üyelerinin vereceği oyların önemli olduğunun altını çizen Seçer, "Verdiğiniz her hayır oyu '441 mahalleyi kırsal mahalle ilan ettiniz, etmeyin' anlamına gelir" diye konuştu.

"441 mahallemiz kırsal mahalle statüsünü devam ettirecek"

Seçer, 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle kırsal mahalle statüsü ilan edilen mahallelerin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, "441 mahallemizi kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan ilan ettik. Hayırlı olsun. Bu mahallelerimiz tekrar indirimli tarifelerden yararlanacaklar. Bu rakam, toplam mahalle sayımızın yüzde 55'i; kalan 365 mahallemiz ise merkez mahalle statüsünü devam ettirecek" dedi.