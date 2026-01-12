Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2026 Yılında da Spor Alanındaki Yatırımlarını Sürdürecek

(MERSİN) - 2025 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile kentin yanı sıra dünyadan ve Türkiye'den binlerce sporseveri bir araya getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2026 yılında da spor alanındaki yatırımlarını sürdürecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, spor kursları, yarışmalar, turnuvalar ve festivaller, sporcular ile izleyenlere 2025 yılında da özel anlar yaşattı.

Büyükşehir ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile 2025'te de binlerce sporcuyu ağırladı

Rekorların kırıldığı, ilklerin yaşandığı organizasyonlara bu yıl da öncülük eden Mersin'de; otoritelerin Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından 7. Tour of Mersin, U11-U12 Futbol Şenliği, 30 Ağustos Zafer Kupası Fındıkpınarı ve Ayvagediği Futbol Turnuvası, Bioderma Probeach Plaj Voleybolu Mersin Etabı, 39. Uluslararası Mersin Briç Festivali, 4. Kilikya Ultra Maratonu, 4. Kleopatra Bisiklet Festivali, Uluslararası 8. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası, Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 9. Uluslararası Satranç Turnuvası ve yeniden rekorların kırıldığı 7. Uluslararası Mersin Maratonu gerçekleştirildi.

7. Uluslararası Mersin Maratonu'yla yılın son organizasyonunu yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yeniden kırılan Türkiye'nin en hızlı maraton derecesi rekoruyla da 2025 yılını rekorla kapatmış oldu. Mersin'de yaşayan ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan sporcu ve antrenörlere her yıl düzenli olarak nakdi ödül veren tek belediye olan Mersin Büyükşehir; 2025 yılında 294 sporcu ve antrenör ile 260 kulübe, toplamda 20 milyon 781 bin 246 lira nakdi destek sağladı.

Sporun her branşında 7'den 77'ye herkese hizmet

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların da spora erişebilmesi için Sporbüs Projesi'ni aralıksız sürdüren ekipler, 300'ü aşkın mahallede 30 bine yakın çocuğa spor yaptırdı ve başarılı çocukları spor kulüplerine yönlendirdi.

7'den 77'ye herkesin sporla ilgilenmesi ve sevdiği branşı keşfedebilmesi için yüzme başta olmak üzere futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, okçuluk, tekvando, masa tenisi ve pilates gibi birçok branşta ücretsiz kurslar açan Büyükşehir; 2024 yılında açılan Babil Su Sporları Merkezi ile vatandaşları spor ve denizle buluşturdu. Kano, sörf, kürek ve SUP sporlarının gerçekleştirildiği merkez, açıldığı günden bu yana Mersinlilerin gözdesi oldu.

Kentte yaşayan herkes spora özgürce erişebilsin diye spor kompleksleri de açan Mersin Büyükşehir, Toroslar Spor Park ve Çocuk Kampüsü'nü hayata geçirdi; ayrıca Macit Özcan Spor Tesisleri içerisinde yer alan sahaları da yenileyerek binlerce kişinin ve spor kulübünün kullanımına açtı. Yeni açılan ve tadilatı biten yerlerin yanı sıra Büyükşehir'e devredilen Aziz Sancar Spor Kompleksi'nin tadilatı devam ederken; Tarsus Çukurova Spor Salonu, Tarsus Spor Park ile MBB Spor Tesisleri Tarsus Altaylılar Yerleşkesi ve Toroslar Engelsiz Yaşam ve Spor Kompleksi de 2026 yılı içinde bitecek ve yapımına başlanacak projeler arasında yerini aldı.

"2025'te de spor alanında dolu bir yıl geçirdik"

Spor alanında yine dolu bir yıl geçirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 2025 yılı içerisinde birçok organizasyonun yapıldığını söyleyerek, "Nisan ayında Tour Of Mersin Bisiklet Turu ile yıla başladık. Türkiye'de kendi imkanlarıyla en çok uluslararası organizasyon yapan belediye olarak, yıl boyunca 8 uluslararası organizasyona imza attık. Bunun yanı sıra yaptığımız yerel organizasyonlar da vardı" dedi.

Yılın son organizasyonu olan Mersin Maratonu'nun dünya çapında bir üne kavuştuğuna dikkati çeken Taşkın, Mersin Maratonu'nun Dünya Atletizm Birliği tarafından daha önce 'Elite Label' kategorisine alındığını ve dünya genelinde yapılan 203 maraton arasında 49. sıraya yerleşen bir maraton olduğunu hatırlatarak "203 maraton arasındaki bu sıralamamız gerçekten bir marka olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Mersinlilerin birçok spor aktivitesine güvenli, eğlenceli ve ücretsiz ulaşabildiğini sözlerine ekleyen Taşkın, "Mersinliler, sabahın ilk ışıklarıyla spora başlıyorlar. Onun haricinde çocuklarımıza yönelik organizasyonlarımız var. Bizim tesislerimize gelemeyen veya başka spor tesislerine ulaşamayan çocuklar için de Sporbüs Projemiz var. Toros Dağları'nın zirvelerinde kıl çadırda yaşayan çocuklara spor yaptırıyoruz. Başarılı olan çocukları da spor kulüplerine yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"2026 yılında çıtayı daha da yukarı taşıyacağız"

Sporun her dalında yaptıkları çalışmaları daha da iyi bir şekilde ve yenilerini ekleyerek sürdüreceklerini sözlerine ekleyen Taşkın, "2025 yılı dolu dolu bir yıl oldu. 2026 yılında ise organizasyonlarda çıtayı çok daha yukarıya çekerek daha büyük organizasyonlar yapmayı hedefliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi, spor alanında da çalışmalarına devam ediyor" dedi.