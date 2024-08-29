Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Yeni Eğitim Dönemi Hazırlıkları Tamamlandı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde, 9 Eylül'de başlayacak eğitim ve öğretim dönemi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezleri, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlandı.

Atatürk Mahallesi'nde geçen aylarda açılan 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi'nin yanı sıra Adile Teyze, Münir Özkul, Tarsus Begonvil, Halkkent Çocuk Gelişim Merkezleri ile Tarsus Yenice Yaşar Bayboğan ve Gülnar Çocuk Atölyesi'nden bugüne kadar binin üzerinde çocuk faydalandı.

"420 kadının istihdam sürecini destekledik"

Son 4 yılda yaklaşık bin öğrenciye hizmet verdiklerini ve çocukların gelişim alanlarını takip ettiklerini kaydeden Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, "Onların gelişim özelliklerini destekleyici aktivitelerde bulunmakla birlikte, ebeveynlerine de danışmanlık hizmetleri verdik. Şu an aktif olan 7 adet Çocuk Gelişim Merkezi'mizin yanı sıra; Tömük Çocuk Gelişim Merkezi'miz de eylül dönemiyle aktif hale gelecek. Proje aşamasında olan ve bu sene teslim edilmesini beklediğimiz Yusuf Kılıç, Kurdali ve Silifke Çocuk Gelişim Merkezleriyle de, yeni dönemde daha fazla çocuk ve ebeveyne ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuk Gelişim Merkezleri'nde son 4 yıl içinde yaklaşık bin çocuğa hizmet verirken, 420 kadının da istihdam sürecini destekledik. Çocuklarını Çocuk Gelişim Merkezleri'mize gönül rahatlığı içinde bırakan anneler, işlerine de kafaları rahat bir şekilde gidebildiler" dedi.