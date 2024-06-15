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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 'Gençlik ve Spor Strateji Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda Büyükşehir'in şimdiye kadar hayata geçirdiği spor projeleri değerlendirilirken, ilgili paydaşlarla proje planlaması yapılarak, 2025-2029 Strateji Planı'na dahil olacak spor hizmetleri çalışmalarına ilişkin öneriler alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 'Gençlik ve Spor Strateji Çalıştayı' düzenledi. Çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin ilgili müdürleri ve personeli, Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinden temsilciler, ilçe belediyeleri, akademisyenler, öğrenciler, spor alanında çalışmalar yapan özel ve resmi kurumlar ile STK ve oda temsilcileri katıldı.

'Spor Turizmi', 'Spor Tesisleri', 'Kadın ve Spor', 'Kültür, Sanat ve Spor', 'Nitelikli Eğitim ve İstihdam', 'Bağımlılık', 'Dezavantajlı Gruplar' masalarının oluşturulduğu çalıştayda, Büyükşehir'in şimdiye kadar hayata geçirdiği spor projeleri değerlendirilirken, ilgili kurumlar arasında proje planlaması yapılarak, 2025-2029 Strateji Planı'na dahil olacak spor hizmetleri çalışmalarına ilişkin öneriler alındı ve masa raporları sunuldu.