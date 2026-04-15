Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yönetim Sistemleri Tetkiklerini Başarıyla Tamamladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İkinci Gözetim Tetkiki" ile "TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" birinci gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni de alarak yönetim sistemleri altyapısını daha da güçlendirdi.

Gerçekleştirilen tetkikler kapsamında belediyede uygulanan yönetim sistemleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken, süreçlerin etkinliği ve sürdürülebilirliği gözden geçirildi. Yapılan incelemelerde, belediyenin yönetim sistemleri uygulamalarının güçlü yönleri ortaya konulurken, kurumsal gelişimi destekleyecek iyileştirme alanları da belirlendi.

Kalite Yönetim Sistemi tetkiki; Baş Tetkikçi Emrah Akkeçi ile tetkik görevlileri Yasemin Öztürk ve Denizhan Ambarcı tarafından gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiki ise Baş Tetkikçi Hasan Hüseyin Serin ile tetkik görevlileri Ayşe Gökbayrak Tokucu ve İlknur Özçakıroğlu tarafından yürütüldü.

Tetkik sürecine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birim yöneticileri ve teknik personeli de katılım sağlayarak, yürütülen çalışmalara ilişkin tetkik heyetine kapsamlı bilgi sundu.

"Kurum içi yapılanmayı ve yatırımları sürdürülebilir bir seviyeye getirmek istiyoruz"

Dış gözlerden gelen olumlu değerlendirmeleri kıymetli bulduklarının altını çizen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, alınan belgeler ile Büyükşehir'in kurumsallığı benimsediğini ve bunu hem dokümante edebildiklerinin hem de sahaya uyarlayabildiklerinin ispatlandığını söyledi. Kurum içi yapılanmayı daha ileri taşımak ve kente yapılacak yatırımları sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için çalışacaklarını belirten Tok, "Dış göz olarak baktığınızda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin belli bir oranda kurumsal yapıya geldiğini söylediniz. Bu bizi çok memnun etti. Başkanımız göreve geldikten sonra, kendisinin vizyonu ve yönetim anlayışı bizim asli görevimiz oldu. Başkanımızın yönetim anlayışını; daire başkanlarına, şube müdürlerine ve çalışanlarına vermesi ile bunu başardığımızı görüyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir'in çalışmalarının her zaman büyük bir dikkatle yürütüldüğünü söyleyen Gökayaz, "Herkes büyük bir katılımla gayret etti, ediyor ve bu anlamda gayret etmeye de devam edecek. Yaptığımız çalışmalar, gerçekten bir amaca hizmet ediyorsa, bunu ortaya koyuyor ve gerçekleştirmek istiyoruz. Biz bu anlamda hem Kalite Yönetimi konusuna hem de İş Sağlığı ve Güvenliği konularına bu şekilde bakıyoruz. Dolayısıyla da sürecin sahaya uyarlanması, sahada ortaya çıkması da bizim için büyük bir önem kazanıyor" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir, kurumsal yapısını kentin tüm sınırlarına yansıtmış"

Yaptıkları tetkikin ardından açıklama yapan Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi Emrah Akkeçi, yalnızca kağıt üzerinde değil, sahada da sistemlerin uygulandığını belirtti. Mersin Büyükşehir'in, kentin tüm sınırlarına kurumsal yapısını yansıttığını aktaran Akkeçi, "Biz çok memnun kaldık. Bize sahada çok şey kattı. Hem dokümantasyon başarısını hem de yapılan iyi belediyecilik uygulamalarını gördük. Bunlardan birisi Teksin Çağrı Merkezi. Bence Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir uygulama. İkincisi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi. Beni çok heyecanlandırdı. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklar için ve bu bölge için bulunmaz bir hizmet. Daha da fazla duyurulup, diğer belediyelerle iş birliği yapılıp, örnek uygulama olarak gösterilmesi gereken iki proje" ifadelerini kullandı.

Farkındalık ve üst düzey katılımın çok yüksek olduğunu da belirten Akkeçi, turizm şehri olan Mersin'de her mevsimi baz alan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

"Burada kurulan ekip, bunu bir sosyal sorumluluk projesi gibi ele alıyor"

Başkan Vahap Seçer'e, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyeti için teşekkür eden İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi Hasan Hüseyin Serin, "Vahap Bey'e bu organizasyonu kurduğu, ekibi sağladığı, bütçeyi ve kaynakları ayırdığı ve liderlik gösterdiği için teşekkür ederiz. Burada kurulan ekip, işlerinin dışında bir sosyal sorumluluk projesi gibi ele alıyorlar. Buradaki en önemli husus; diğer bölgeleri de işin içine katarak, hiçbir yerde olmayan çalıştaylar yapmaları. İnsan odaklı bir çalışma. Önce insan canını, sonra malını düşünen bir çalışma. Bununla ilgili mevzuat dahilinde sık sık çalıştaylar yapıyorlar ve bunu değerlendiriyorlar. Arkadaşlara çalışmalarından ve başarılarından dolayı teşekkür ederim" sözleriyle tetkik sonucunda hiçbir uygunsuzluk bulmadıklarının altını çizdi.