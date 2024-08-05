Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Anne-Çocuk Kampını Ata Park\'a Taşıdı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği anne-çocuk kampı Silifke Ata Park alanına taşındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Silifke Belediyesi iş birliğinde anne-çocuk kampını Ata Park alanına taşıdı. Katılımcılar deniz kampında; folklor gösterisi, dans eğitimi, doğa yürüyüşü, sabah egzersizi, yüzme, satranç gibi pek çok etkinliğin tadını çıkardı.

Anne- Çocuk Kampı'na yoğun ve güzel bir katılım olduğunu kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Genellikle anne-çocuk etkinlikleri yaparak hem aile bütünlüğü açısından hem anne çocuğun sağlıklı iletişimi açısından hem de onların doğaya açılması, sosyalleşmesi açısından olanaklar sağlıyoruz. Kadınlar ne etkinlik yaparsak yapalım en çok sosyalleştikleri etkinlikleri seviyorlar. Biz de o konuda biraz daha yoğunlaştık. Mümkün olduğunca Mersin içerisinde kendimize ait alanlarda kadın arkadaşlara sosyalleşebilecekleri ortamlar ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu tarz etkinlikleri Instagram adresimiz '@mbbkadınaile' sayfasından takip edebilirler. Biz etkinlik düzenlemesek bile kadın arkadaşlar ihtiyaç duydukları etkinlikler talepte bulunarak bize çağrıda bulunabilirler. Mutlaka değerlendiriyoruz."