Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Darısekisi Örnek Köyü\'nü tanıttı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi sakinlerine Darısekisi Örnek Köyü'nü tanıttı. Darısekisi Örnek Köyü'nde önce Ortanca Sokak'ı gördü, ardından piknik yapıp müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, stant açan üretici kadınların ürünlerinden satın alma imkanı buldu. Yörük kültürünün tanıtımının yapıldığı müzede sergilenen eşyaları da inceleyen misafirler, ardından Gözne'deki Kadın Atölyesi'ne gitti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentte görülmesi gereken yerleri vatandaşlara tanıtıyor. 7'den 70'e katılımın olduğu etkinliklerde vatandaşlar, hem kentin görülmeye değer birçok noktasını hem de Büyükşehir'in hizmete sunduğu yerleri görme fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi sakinlerine Darısekisi Örnek Köyü tanıtıldı.

Muhtarlığın önünden Büyükşehir'in servis aracı ile alınan yurttaşlar, Darısekisi Örnek Köyü'nde önce Ortanca Sokak'ı gördü. Ardından piknik yapıp müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, stant açan üretici kadınların ürünlerinden satın alma imkanı buldu. Yörük kültürünün tanıtımının yapıldığı müzede sergilenen eşyaları da inceleyen misafirler, ardından Gözne'deki Kadın Atölyesi'ne gitti. Vatandaşlara burada da el emeği halı ve kilimler tanıtıldı.

"Burada Yörük kültürü ve lezzetlerini tanıtıyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Rıfat Gürbüz, muhtarlar aracılığıyla mahalle sakinlerine yönelik birim tanıtımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Mahallelileri buraya getirip; Yörük kültürü ve lezzetlerini tanıtıyoruz. Amacımız; bu bölgede yetişen ürünlerin, üreticiler aracılığıyla vatandaşla buluşmasını sağlamak. Aynı zamanda Yörük kültürünü ve tarihini tanıtıyor, en sonunda da Yörüklerin kullandığı eşyalardan oluşan müzede vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz" dedi. Vatandaşların muhtarlık önünden servisle alındığını söyleyen Gürbüz, "Kadınlar ağırlıklı olmak üzere eşleriyle ve çocuklarıyla gelenlere de hizmet sunuyoruz. Burada oyun parklarımız var. Küçük eğlenceler de yapıyoruz. Ardından da Gözne'de bulunan Kadın Atölyesi'nde, Yörükler tarafından dokuma tezgahlarında dokunan kilimleri ve halıları tanıtıyoruz" dedi.

Tanıtıma katılan vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Ümit Selçuk: "Girdiğimiz sokaklar, Ege sokaklarını anımsatıyor. Ben Mersin'de böyle bir yer olduğunu ilk defa gördüm ve çok beğendim. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmetinin olması da güzel bir şey. Her türlü olanaklarımız var. Üretici kadınlarımız da burada ürünlerini pazarlıyorlar."

-Nahide Tavan: "Çok güzel bir yer, bayıldım buraya. Çalışan kadınlar olmadığımız için, sürekli evdeyiz. Dışarıya çıkınca güzel oluyor. Değişiklik oluyor bizim için" şeklinde dile getirirken, Gülümser Önal, "Darısekisi Örnek Köyü'nde piknik yaptık. Üreticilerle tanışarak bazlama, sıkma ve börek aldık. Müze ile ilgili de tanıtım yaptılar. Sergiledikleri şeyleri inceledik. Ben de Yörük kökenliyim. Güzel bir etkinlikti."

-Berrin Gök: "Çok hoşuma gitti. Her zaman katılmak isterim. Çok memnun kaldık."