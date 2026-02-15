Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kent Mirasını Geleceğe Taşıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Taş Bina, Karamancılar Konağı, Kırmızı Lacivert İş Merkezi ve Kasaplar Çarşısı yeni görünümüne kavuşuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları restorasyon çalışmalarıyla yenilemeye devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Taş Bina, Karamancılar Konağı, Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi ile Kasaplar Çarşısı, vatandaşların hizmetine sunulması için yeni görünümüne kavuşuyor.

'Kent Meydanı' ile merkezde ekonomik hareketlilik hedefleniyor

6 Şubat depremlerinden sonra yapılan teknik incelemeler sonucunda ciddi hasar aldığı tespit edilerek yıkım işlemleri tamamlanan Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine yapılacak olan ve kent merkezini canlandırmayı da hedefleyen 'Kent Meydanı'nın inşa süreci devam ediyor. Kent merkezinde vatandaşlara temiz ve düzenli bir doğal alan yaratmayı hedefleyen Büyükşehir; aynı zamanda meydanı bir uğrak noktası haline getirerek, bölge esnafının ekonomik sirkülasyonuna katkı sunmayı amaçlıyor. Kent merkezinde hareketliliği biraz daha artırmak ve vatandaşlara dinlenme alanı yaratmanın yanı sıra, bölgeye değer katacak yeşil alanların varlığı da söz konusu proje ile sağlanıyor.

Mersin'in hafızası Taş Bina, 'Kent Müzesi'ne dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir diğer çalışma ise Mersin'in tarihine tanıklık eden simge yapılardan Taş Bina'nın 'Kent Müzesi' haline getirilmesi olarak öne çıkıyor. 1900'lerin başından itibaren tuz deposu, konut, nal ve çivi fabrikası, Akkahve gibi çok farklı alanlarda kullanılan Taş Bina, belediye binası olarak hizmet vermeye devam etmesinin ardından halihazırda yürütülen restorasyon çalışmasıyla, Mersinlilerle birlikte yaşayan ve tarihe tanıklık eden bir yapı olmaya devam edecek.

Yaklaşık 3 bin 200 metrekare alana sahip olan Taş Bina'da bir yandan binanın eski görünümüne kavuşması içim çalışmalar sürerken, bir yandan da her katta farklı kullanım alanlarının olacağı iç mekan düzenlemesi hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, yapının orijinal mimarisini ve tarihi karakterini koruyacak şekilde titizlikle yürütülüyor.

'Karamancılar Konağı' ile tarihe bir not daha düşülecek

Mersin'in kent tarihinde çok önemli bir yere sahip ve sivil mimarinin en önemli örneklerinden Karamancılar Konağı'nda da restorasyon çalışmaları devam ediyor. 'Karamancılar Konağı Mersin Mutfak Kültürü Evi' olarak vatandaşların hizmetine sunulacak konakta, Mersin kültürünü yaşatacak bölümler yer alacak. Büyükşehir bu eser ile kentin çok katmanlı yemek kültürünün tanıtılmasını, yaşatılmasını sağlayacak ve kültür turizmine çok önemli katkı sunacak bir Gastronomi Müzesi oluşturmayı hedefliyor. 19. yüzyıldan bugüne kadar uzanan bu eserin bir bölümünde ise Kuvayı Milliye Müzesi bulunacak.

"En önemli hedefimiz, kente her anlamda değer katmak"

Kentte birçok noktada yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, en önemli hedeflerinden birinin bölgeye değer katmak olduğunu vurguladı. Merkezde yer alacak Kent Meydanı çalışmalarının kısa zaman içinde tamamlanacağını belirten Gökpınar, "6 Şubat depremlerinden sonra riskli yapı olarak değerlendirilen Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Hanı'nın yıkımı, 2025 yılında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanmıştı. Buraya yeni bir yapı inşa etmek yerine; merkezimize değer katacak, halkın kullanabileceği, açık ve yeşil alanların yoğun olduğu bir meydan yapılması planlandı. Şu anda bu çalışmalarımızın sonuna yaklaştık" dedi.

"Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak, gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz"

Mersin'in tarihi ve kültürel yapılarına büyük bir özenle yaklaştıklarını dile getiren Gökpınar, kentin belleği haline gelen yapılara da değinerek, "Bölgede halkımızın tarihi kültürel hafızasında önemli bir yer tutan Taş Bina ve Karamancılar Konağı'nın restorasyon çalışmalarında da son aşamadayız. Yakın bir zamanda bu çalışmalarımız da tamamlanacak. Bununla birlikte çarşı kültürünün yaşatılması amacıyla, Tarihi Kasaplar Çarşısı'nın restorasyon ve düzenleme çalışmalarına yönelik ihale süreci de kısa bir süre sonra başlatılacak. Bu adım ile bölgedeki ticari ve kültürel hareketliliğin artırılması, geleneksel çarşı dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, tarihi ve kültürel dokuya sahip çıkmaya ve tarih bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.