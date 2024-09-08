Mersin Büyükşehir Belediyesi, Küçükbaş Hayvan Dağıtımlarına Devam Ediyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi kapsamında yapılan küçükbaş hayvan dağıtımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Yakaköy'de de desteklenen üreticilerin yetiştirdiği hayvanları toplayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, toplanan bin 500 hayvanı 60 yeni üretici ile buluşturacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. 2020'de başlayan projeyle 240 üreticiye 25'er hayvan dağıtan ekipler, hayvansal üretime büyük destek olan projenin yeni doğumlarla büyümesini ve yeni yetiştiricilere üretim kapısı açmasını sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden ve kent genelinde yapılan dağıtımlarla kendi işini kuran küçükbaş hayvan yetiştiricileri, bir taraftan geçimlerini sağlarken diğer taraftan da hayvan popülasyonunu artırıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden proje ile 4 yılda 240 yetiştiriciye 6 bin küçükbaş hayvan desteği verildi. Küçükbaş desteğinin yanı sıra hayvanların bir yıllık yemleri ve aşılarını da sağlayan ekipler, sürdürülebilir olan bu proje ile yeni üreticilere vermek üzere verdikleri 25 hayvanı üreticilerden geri toplamaya başladı. Bu yıl 60 üreticiyi destekleyecek olan Büyükşehir, yüzlerce üreticiden toplayacağı bin 500 hayvanı üreticilerle buluşturacak.

"Topladığımız hayvanlarla yeni üreticilerimize ulaşacağız"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "2020 yılında başlatmış olduğumuz proje kapsamında her yıl 60 yetiştiricimize 24 dişi, 1 erkek olmak üzere 25 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptık. Aynı zamanda da 4'er ton yem ve 1 yıllık aşı hizmeti verdik. Üreticilerimizden topladığımız hayvanların karantina sürecini başlattık. Karantina süreci kapsamında hayvanlarımızın tırnak bakımları, kırkımları, aynı zamanda da aşıları ve sağlık kontrolleri yapılarak düzenli bir şekilde beslemeleri yapıldıktan sonra 2024 yılında vereceğimiz yeni yetişicilerimizle buluşturacağız" dedi.

Üreticinin ihtiyaç duyduğu destekler Büyükşehir'den

Proje başladığından itibaren 240 üreticiye ulaştıklarını ve bu yıl yapılacak olan 60 dağıtımla toplam 300 yetiştiriciyi desteklemiş olacaklarını kaydeden Şahutoğlu, "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal anlamda yapmış olduğu projelerin en iyi örneklerinden bir tanesi. Projelerin sürdürülebilirliği, birbirini tamamlayıcılığı, iş akışının tamamen bir proje döngüsü içerisinde yer aldığı, üreticilerin en başta hayvanlarla desteklendiği, yemi, aşı bakımlarını gibi tamamını gerçekleştirdiği bir proje" diye konuştu.

" Türkiye'ye örnek olacak bir model"

Girdi maliyetlerinin gitgide yükseldiği bir ortamda yetiştiricilerin ayakta durabilmesi için bütün destekleri Büyükşehir'in verdiğini vurgulayan Şahutoğlu, "Günün sonuna bakıldığında da aslında Türkiye'deki hayvancılık projeleri arasında en iyi proje denilebilecek seviyede ve proje kendi içinde döngü sağlıyor. Bu yıl içerisinde dağıtılması gereken bin 500 hayvanın tamamı üreticilerden toplanarak aslında 25- 30 milyon lira civarındaki bir bütçe Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında kalıyor" dedi. Üreticilerin bu destek sayesinde işletme sahibi olabildiklerini kaydeden Şahutoğlu, "İşletmelerini geliştiriyor, aynı zamanda da yeni yetiştiriciler için kendi elleriyle bir imkan sağlamış oluyor. Bu şekilde kent içerisinde de bir bütünlük sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.