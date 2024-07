Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGS ilçe birincilerini kutluyor

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık ve Gülnar'da LGS ilçe birincilerini Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nden yararlanan öğrencilerinden çıkarmanın gururunu yaşıyor. Kurs merkezleri, başarı oranını profesyonel ekibi ile günden güne artırarak,dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere de destek olmayı sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri'nde eğitim gören Yusuf Pınar ve Ceren Karaköy, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçe birincisi olarak istedikleri liselere yerleşti. Gülnar'da yaşayan Yusuf Pınar, Büyükşehir ekiplerinin de desteğiyle 90 soruda 2 yanlış yaparak hayali olan Eyüp Aygar Fen Lisesi'ne yerleşti. Aydıncık'ta yaşayan ve ilçesinde Büyükşehir'in kurs merkezi dışında eğitim alma şansı olmayan Ceren Karaköy ise 90 soruda 3 yanlış yaparak hem ilçe birincisi oldu hem de hayali olan Tarsus Sesim Sarpkaya Fen Lisesi'ni kazandı.

"Aydıncık'ta LGS birincisi çıkarmanın gururunu yaşıyoruz"

LGS birincisi çıkarmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Aydıncık Şubesi Müdürü Erdem Anamurluoğlu, "Başarımızın altında yatan en büyük nedenlerden birisi öğretmen, öğrenci, veli işbirliğini sağlamaktır. Bu işbirliğini sağlamlaştırmak adına her ay öğretmenlerimiz tarafından veli araması yapılmakta olup, her öğrencimizin evine ziyaret yapmaktayız. Ayrıca öğrencilerimize her branştan soru bankasının yanı sıra haftalık ücretsiz deneme sınavları yapılmaktadır. Velilerimizden aldığımız memnuniyet ve ortaya koyduğumuz başarı bizleri mutlu etmektedir. Önümüzdeki yılda, daha başarılı olmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydıncık'ta öğrencilerin gidebileceği başka kurs merkezi olmamasından dolayı çok kıymetli bir hizmet verdiklerini belirten Anamurluoğlu, "Öğrencilerimizin yanında olduğu ve eğitimde fırsat eşitliğini sağladığı için Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Her yıl ilçemizde birinci çıkarıyoruz" diye konuştu.

"Gülnar'da gelenek yine bozulmadı"

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Gülnar Şubesi sorumlusu ve rehber öğretmeni Cansu Geyik, şunları kaydetti:

"Gülnar'da gelenek yine bozulmadı. Geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yılda ilçe birincisi Gülnar Kurs Merkezi'mize kayıtlı öğrencimiz oldu. Öğrencimizin özverili çalışması ve disiplini sayesinde ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle birlikte hayallerindeki Eyüp Aygar Fen Lisesi'ni kazanmış olmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için hedeflerinin daha büyük olduğunu söyleyen Geyik, "Gelenek haline getirdiğimiz bu başarımızı önümüzdeki yıl daha da artırarak başarıdan başarıya koşmayı hedefliyoruz. Gülnar'da eğitim öğretim gören tüm öğrencilerimizi Gülnar Kurs Merkezimize bekliyoruz. Gülnar dezavantajlı bir bölge öğrencilerimiz için bu anlamda öğrencilerimize fırsat eşitliği sunmaya çalışıyoruz. Tüm branşlarda öğrencilerimize destek sağlıyoruz."

Kurs merkezlerinden eğitim alarak başarılı olan öğrenciler, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Yusuf Pınar (LGS Gülnar ilçe birincisi): "Bu süreçte bilgi yarışmaları, motivasyon etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklerden birisi olan Fen lisesi gezisi beni daha çok motive etti. LGS'de 90 soruda 2 yanlış yaparak 0,29'luk dilime girdim. Gülnar LGS birincisi oldum ve hayalim olan Eyüp Aygar Fen Lisesi'ni kazandım. Başta sevgili aileme emeği geçen tüm öğretmenlerime ve bu imkanı bize sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederim."

-Ceren Karaköy(LGS Aydıncık ilçe birincisi): "Çok çalıştım ama sonucu güzel, istediğim fen lisesini kazandım o yüzden mutluyum. 1,77'lik dilime girdim. Öğretmenler çok iyiydi, hem güzel anlatıyorlar hem herhangi bir sorunumuz olduğunda bizi dinliyorlar, yardımcı oluyorlar. Hem okul öğretmenlerime hem buradaki kurs öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum çünkü çok emekleri var, çok yardımcı oldular. O yüzden çok gururluyum, mutluyum ve hedefime ulaşmış olmak beni mutlu ediyor. Kurs öğretmenlerime ve Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'e bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederim."