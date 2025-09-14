Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Dar Gelirli Ailelere Bebek Destek Projesi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında başlattığı "El Bebek Gül Bebek" projesi, 6-12 aylık bebeği olan dar gelirli ailelere düzenli destek sağlamaya devam ediyor. Beş yılda, ailelere toplam 53 bin 113 destek paketi ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında başlattığı "El Bebek Gül Bebek" projesi, bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırıyor. Paketler her ay ailelere düzenli olarak dağıtılıyor ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletiyor. Destek paketinin içerisinde bebek maması, bebek bezi, pişik kremi, şampuan, ıslak mendil gibi en çok ihtiyaç duyulan ürünler yer alıyor.

Projeden gelir düzeyi asgari ücret ve altında olan aileler yararlanabiliyor. Böylece dar gelirli ailelerin bütçesine doğrudan katkı sağlanırken, bebeklerin ihtiyaçlarının düzenli şekilde karşılanması da sağlanmış oluyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Selime Canlı, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti. El Bebek Gül Bebek Projesi'nin 13 ilçenin genelinde ikamet eden asgari ücret ve altı gelire sahip ailelerin 6-12 aylık bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Canlı, "Bu paketler, bebek 6 aylık olunca başlayıp 12 aylık olana kadar 30 günlük periyotlarla veriliyor. Paketlerimizin içeriğinde; bir adet bebek bezi, bir adet şampuan, bir adet ıslak mendil, pişik kremi ve 6-12 aylık bebeklere uygun mama bulunuyor. Biz projemizi hazırlarken en kıymetlerimiz olan bebeklerimizin konforunu ve sağlığını düşündük. 2020'den bu yana toplam 53 bin 113 adet paketi ailelerimize ulaştırdık" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir olarak her bebeğin sağlıklı büyümesini önemsiyoruz"

Başvurularla ilgili teknik detayları paylaşan Canlı, başvuru adresini ve gerekli belgeleri de aktararak, "Vatandaşlarımız, başvuru sonrasında seçmiş olduğu kendisine en yakın Mahalle Mutfağı'ndan paketlerini teslim alabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her bebeğin sağlıklı büyümesini önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bireyler sağlıklı bir toplumun temelidir" ifadelerini kullandı.

"El Bebek Gül Bebek Projesi'nden çok memnunum"

Projeden faydalanan vatandaşlardan 32 yaşındaki üç çocuk annesi Fatma Çadırcı, projeden çok memnun olduğunu kaydetti. 9 aylık bebeği olan Çadırcı, "2 aydır bu projeden faydalanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Bize oldukça katkı sağlıyor. İçerisinde maması, pişik kremi, bebek bezi var; yani her şey düşünülmüş. İhtiyacı olanlar için gerçekten çok önemli. Bu yüzden Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Hediye edilen ürünler piyasada maliyeti yüksek olan ürünler"

Verilen paketin kendilerine maddi olarak önemli destek sağladığını sözlerine ekleyen Çadırcı, "Mesela şu an eşim çalışmıyor. Bizim karşılamakta zorlandığımız ürünlere bu paketle ulaşmış oluyoruz. Paketle verilen ürünler, maliyeti yüksek olan şeyler. İhtiyacımızı karşılıyor. Devamı gelsin istiyoruz. Bu projeyi yeni anne olacak kadınlara öneririm. Çünkü ihtiyaç duyulan ürünleri alamayanlar oluyor. O yüzden hiç tereddüt etmeden bu projeye başvuru yapsınlar. Biz başvuru yaptığımızda hemen çıktı" diye konuştu.

Hamileyken "Hamile Bakım Sütü", bebeği ilk doğduğu anda da "Yeni Doğan Destek Paketi" projesinden faydalandığını söyleyen Çadırcı, "0-1 aylık yenidoğan destek çantasından almıştım. İçinde A'dan Z'ye her bir şey düşünülmüş; tırnak makası, törpü, zıbın, battaniye, havluya kadar ihtiyaç duyulan her şey vardı. Ondan önce 9 ay boyunca Hamile Bakım Sütü de aldım. Bu projelerden de çok memnun kalmıştım" ifadelerini kullandı.