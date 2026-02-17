Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin "Ramazan Dayanışma Paketi" Dağıtımları Başladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde bu yıl da "Ramazan Dayanışma Paketi"ni vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Kent genelinde sürdürülen dağıtımlar kapsamında ramazan ayında 13 ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 120 bin adet gıda kolisi ulaştırılacak.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanına yaymayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hiçbir sofranın eksik kalmaması için destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan "Niyet Ettik Kalpten Paylaşmaya" yazılı dayanışma paketleri, kentin 13 ilçesinde eş zamanlı olarak hanelere ulaştırılıyor.

Bu yılki dağıtımlarla birlikte 2019'dan bu yana vatandaşlara ulaştırılan gıda kolisi sayısı yaklaşık 1 milyona ulaştı.

Dayanışma paketleri içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram toz şeker, 500 gram siyah çay, 2 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 5 adet 500 gramlık makarna, 800 gram sofralık siyah zeytin, 2 kilogram pilavlık bulgur, 750 gram tuz, 2 kilogram un, 1 kilogram nohut ve 1 kilogram şehriye yer alıyor.

"İhtiyaç sahibi hiçbir sofranın eksik kalmaması için çalışıyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyal Yardımlar Şefi Yusuf Yazgı, "Bu ramazan ayında da 13 ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize yönelik 120 bin adet gıda kolisi dağıtımımızı sürdürüyoruz. Ramazan birliktir, beraberliktir, sofraların paylaştıkça bereketlendiği bir aydır. İhtiyaç sahibi hiçbir sofranın eksik kalmaması için, çalışmalarımıza aynı kararlıkla devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşların iftar sofrası Büyükşehir ile bereketleniyor

Vatandaşlardan Ayşe Tanrıbuyurdu, Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu desteklerden çok memnun olduğunu, ramazan kolilerinin yanı sıra birçok noktada gerçekleştirdiği iftar programlarının da sevindirici olduğunu belirterek, "Böyle bir Başkan görülmedi. Yapılmadık birçok hizmet sunuyor. Çok güzel bir dayanışma. Ramazan gelmeden hazırlığını yapmış, millete her şeyi sunuyor. Dağıtılan gıda ürünleri sofralara AŞ olacak. Bu ekonomik darboğazda millete şifa oluyor, kan oluyor, can oluyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan Fatma Sakar, Büyükşehir'in her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı geliyor. Çok şükür gıda kolilerimiz de geldi. Başkanımız Vahap Seçer'den Allah razı olsun. Kendisinden çok memnunuz. Bu ekonomik koşullarda yardımlaşma çok iyi oluyor. İftar sofralarımız doluyor, taşıyor" ifadelerini kullandı.

Gıda kolisi desteğinden faydalanan Ahmet Cengiz Ongün, "Bu destekler her sene düzenli olarak geliyor. Özellikle bu zor dönemde iftar sofralarımıza büyük bir katkı oluyor. Ekonomimize de katkı sağlıyor" dedi.

Celalettin Tanrıbuyurdu ise Büyükşehir'in hizmetlerinin herkese ve her kesime ulaştığını anlatarak, "Başkanımız vatandaşları sadece Ramazan ayında değil, her zaman gözeten bir başkan. Partili partisiz herkesi kucaklayan birisi. Ramazan ayında ve ekonomik zorluğun yaşandığı bugünlerde verilen bu katkı da çok kıymetli. Bugün bir sofra bin 500 liraya kuruluyor. Başkanımız her zaman garibanın yanında. Personeliyle, varlığıyla, hizmetleriyle, sofralara katkısıyla 'ben varım' diyor. Mersin'de böyle bir başkan görmedik" diye konuştu.