Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Kaynak Kitap Dağıtımı Yapıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Kaynak Kitap Dağıtımı Yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS hazırlığı yapan öğrencilere ücretsiz kaynak kitap dağıtımına başladı. 4 bin 500 YKS ve 2 bin 500 LGS öğrencisine ulaşan bu destek, maddi yükü hafifletiyor ve velilerle öğrenciler arasında büyük bir memnuniyet yaratıyor.

08.11.2024 09:58
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hem velileri hem de öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen kurs merkezleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 4 bin 500; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 2 bin 500 öğrenciye, kaynak kitap setlerini ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Gittikçe artan fiyatlar nedeniyle kaynak kitaplara ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtımını yaptığı, uzmanlar tarafından hazırlanmış ücretsiz kaynak kitaplarla sınava hazırlanabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Jiyan Akbalık, "Toplamda 11 YKS kurs merkezimiz var. Bu kapsamda, Anamur'dan Tarsus'a kadar toplam 4 bin 500 öğrencimize kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz çok memnun. Ücretsiz bir kurs merkezinde, ücretsiz denemeler yapıyor ve ücretsiz kaynak kitap veriyoruz. Onlar da bu konuda ek bir ödeme yapmadıkları için bize teşekkür ediyorlar" dedi.

Kent genelinde toplam 2 bin 500 LGS hazırlık öğrencisine kaynak kitap dağıtımının yapılmaya başlandığı ifade eden Tarsus Eski Ömerli Kurs Merkezi Sorumlusu Aycan Uçar ise "Toplam 21 LGS Kurs Merkezimizde, 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz kaynak kitap dağıtımı yapıyoruz. Soru bankalarımızın yanında, yaprak testler gibi farklı eğitim materyallerini de öğrencilerimizle paylaşmaktayız. Kaynak kitapların pahalı olmasından dolayı, verdiğimiz bu destekle velilerimizin bütçe yükünü bir nebze de olsa hafifletiyoruz" diye konuştu.

Kitap ücretlerinin pahalı olmasından dolayı kaynak kitaplara erişimde sorun yaşadıklarını ifade eden öğrenci ve veliler, uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Nergis Yılmaz: "Dağıtılan kaynak kitaplar çok iyi ve soru çeşidi çok fazla. Herhangi bir ücret ödemediğimiz için, maddi açıdan da katkı sağlanmış oluyor."

-Ali Haydar Cansız: "Burada kaynak kitapları ücretsiz bir şekilde temin ediyoruz. Kitaplarda yer alan sorular da iyi. Başkanımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

-Şevval Aydın: "Sayısal öğrencisiyim ve burada gördüğüm sayısal derslerden çok iyi verim alıyorum."

-Rümeysa Gül Ayvaz: "Burada çok kaliteli eğitim almanın yanı sıra, bizlere kaynak kitap ve yemek desteği de sağlanıyor. Hocalarımız çok kaliteli ve dersi çok güzel ders anlatıyorlar. Okul için de bize çok yardımcı oluyorlar."

-Melisa Zeynep Tok: "Burada çok kaliteli eğitim alıyoruz. Ayrıca okul çıkışlarında yemeğimiz de hazır oluyor. Vahap Başkan'a bunun için de çok teşekkür ederiz. Dışarıda çok pahalıya alabileceğimiz kitapları burada ücretsiz alıyor ve faydalanıyoruz."

- Gülşah Şahin (Veli): "Günümüz şartlarında yardımcı kitaplar çok pahalı. Fakat kurum, ücretsiz dağıttığı kitaplarla bu yükü sırtımızdan alıyor."

-Şule Bal (Veli): "İlk başta belediye dershanesinin fazla etkili olacağını düşünmüyordum. Çocuğumun; başladıktan 2 hafta sonra derslere olan ilgisi, öğretmenlerin de öğrencilere olan ilgisi beni çok memnun etti. Bir kaynak kitap 750-800 lira olmuş. Belediye'nin ücretsiz sağladığı kaynak kitaplar harika. Verilen her hizmetten çok memnunuz. Vahap Başkan iyi ki var, iyi ki hayatımızda ve iyi ki dershaneleri açmış."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Kaynak Kitap Dağıtımı Yapıyor - Son Dakika

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