Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Sporbüs' ile çocukları sporla buluşturuyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Sporbüs' ile çocukları sporla buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Sporbüs' ile kentin her yerini gezerek çocukların hem eğlenmesine hem de sporla tanışmasına yardımcı oluyor. Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'nde yüzlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşattı.

14.08.2024 09:52  Güncelleme: 10:31
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Sporbüs' ile kentin her yerini gezerek çocukların hem eğlenmesine hem de sporla tanışmasına yardımcı oluyor. Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'nde yüzlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşattı.

Mersin Büyükeşhir Belediyesi, şehirde yaşayan her çocuğun sporla tanışması için yola çıkan 'Sporbüs' ile dezavantajlı mahallelerde yaşayan 8 binden fazla çocuğa ulaştı. Kentin her yerini gezerek çocukları hem eğlenmesine hem de sporla tanışmasına destek olan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de tek olan projesi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sporbüs'ün son durağı Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi oldu. Yalınayak Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe yüzlerce çocuk ve veli katıldı.

"Sporbüs Türkiye'de örnek bir proje"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Hayatın her alanında belediye olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir tanesi de özellikle spor tesislerine ulaşımda zorlanan çocuklarımıza, köylerde, yaylalarda ve şehirdeki öncelikli olarak kırsaldaki çocuklarımızın sporu ayaklarına götürüyoruz, sporla tanıştırıyoruz" dedi.

Projenin Türkiye'de örnek bir proje olduğunu kaydeden Taşkın, "Haftada birkaç gün farklı yerlere, değişik mahallelere gidip çocuklara değişik etkinliklerle sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin çocuğa ulaştık. Hep böyle devam edecek. 806 mahallemiz var, 806'sına ulaşmaya çalışıyoruz. Yaz kurslarımız devam ediyor. Aynı şekilde ücretsiz olarak 4 bin civarında çocuğumuza yüzme kursu veriyoruz. Şu anda basketbol, voleybol ve değişik spor dallarında faaliyetlere devam ediyoruz" diye konuştu.

"Amacımız çocukları sporla iç içe tutmak"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı atletizm antrenörü Nezir Aydın ise "Amacımız spor branşlarını çocuklara tanıtmak, onları doğru bir şekilde spor branşlarına yönlendirmek ve sporları daha yakından bilmeleri ve yeteneklerine göre en iyi yapabilecekleri alana yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi. Atletizm, tenis, hentbol, basketbol gibi pek çok branşı çocukların ayaklarına götürdüklerini söyleyen Aydın, "Çocuklara sporu tanıtıp onları eğlendirmek mutlu ediyor. Gençlerimizi sporla tanıştırmak en büyük gayemiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer sporcu dostu, çocuklarımızın sporla tanışması için ellerinden geleni yapıyor. Bizim de amacımız onları sporla iç içe tutmak" ifadelerini kullandı.

Çocukları Sporbüs'ten yararlanan ebeveynler de düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Emine Sert: "Normalde spor salonuna gönderiyorum ve çok memnunum. Böyle bir etkinliğin olmasına çok sevindim. Akşama kadar tabletleri ellerinden düşürmüyorlar. Ben çok memnunum ve böyle bir şey olduğu için gerçekten çok mutluyum."

-Çiğdem Karvar: "Çocuklarımızın biraz tabletten, internetten uzak durmasını istiyoruz. Sporla ilgilenmelerini istiyoruz. Ben bir veli olarak çok istiyorum çocuklarımın mutlu olmasını, sporla ilgilenmesini. Benim büyük oğlum futbolla ilgileniyor, ufağı da tekvandoya gönderiyorum. Burada enerjilerini, streslerini atıyorlar. Sosyal aktivitelere katılmalarını çok isterim, özellikle spor yapmalarını çok isterim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Sporbüs' ile çocukları sporla buluşturuyor - Son Dakika

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