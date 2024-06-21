Mersin Büyükşehir Belediyesi Susuzluk Sorununa Çözüm Buldu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Susuzluk Sorununa Çözüm Buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama borusu desteği projesi kapsamında Mut ilçesinin Kayaönü Mahallesi'ne verdiği destekle susuzluk çeken üreticilere yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda 105 bin dekar arazi suyla buluştu.

21.06.2024 10:11
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sulama Borusu Desteği Projesi' kapsamında Mut ilçesinin Kayaönü Mahallesi'ne verdiği sulama borusu desteği, susuzluk çeken üreticilerin imdadına yetişti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, verdiği sulama borusu destekleri ile Mersin'de susuz üretim alanı bırakmamayı hedefliyor. Arazi şartları, su kaynaklarına uzaklık, maliyet, iklim koşulları, mevcut sulama kanallarının yıpranması gibi sebeplerle  üretim yapamayan bölgeleri ve üreticileri tespit ederek yıl boyunca sulama borusu desteği sağlayan Büyükşehir ekipleri bu kez Mut ilçesinin Kayaönü Mahallesi'nde üretici ile buluştu.

Ekipler, Kayaönü Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne sağlanan 1200 metre çelik sulama borusu desteği sayesinde Göksu Nehri'nden 240 kottan alınan su, motopomp yardımıyla 640 kota su basarak susuzluk sorununu sona erdirdi. Yıllardır sıkıntısını çektikleri ve hayalini kurdukları suya kavuşan mahalleliler, destek sayesinde yeniden üretime başlayacak.

105 bin dekar arazi suyla buluştu

Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2020 yılından bu yana 355 bin 500 metreye yakın sulama borusu desteği vermesi ile 19 bine yakın üretici randımanlı sulama suyu ile buluşurken, 105 bin dekar arazi can suyuna kavuşmuş oldu. Mut özelinde Kayaönü Mahallesi'ne ise 2022 yılında 900 m HDPE-100 boru desteği de sağlandı. Toplamda 5 yılda Kayaönü Mahallesi'ne 2 bin 100 metre sulama borusu desteğinde bulunuldu.

Şahutoğlu: "2019 yılından bu yana Mersin genelinde 355 kilometre boru desteği sağladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, destek hakkında bilgiler vererek, Sulama Borusu Desteği Projesi kapsamında Mut İlçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunduklarını ifade etti. Şahutoğlu, "Sulama borusu desteğimiz kapsamında 2019 yılından bu yana Mersin genelinde 355 kilometre boru desteği sağladık. Bunun yaklaşık 93 kilometresi de Mut ilçemize sağlandı. Mut İlçesi Kayaönü Mahallesi de destek verdiğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Bu mahallemizde daha önceden cazibe ile sulama imkanı varken, artık neredeyse cazibeyle sulama imkanları sonlanmak üzere. Biz de kooperatifimizle beraber yaptığımız işbirliği sonucunda bizim vermiş olduğumuz 1200 metre çelik boru ile beraber kooperatif ve üreticilerimiz bir dalgıç pompa yardımıyla Göksu Nehri'nden 240 kottan 640 kota su basarak topraklarımızı suyla buluşturduk" dedi.

Yüksel: "Mersin Büyükşehir bize 1200 metre boru verdi"

Kayaönü Mahalle Muhtarı Tahsin Yüksel de köylerinin Göksu Nehri'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan bir köy olduğundan söz ederek, köyde yaşayan yurttaşların da geçimlerini tarımla sağladıklarını ifade etti. Yüksel, "Genelde tarımla uğraşırız ama sulu tarım yapamıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun bize Göksu Irmağı'ndan bir proje yaptı. 1200 metre boru verdi. Arazilerimiz kıraç, ürün alamıyoruz. Bu boruları kendi imkanımızla alamazdık, alacak gücümüz yoktu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarından çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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