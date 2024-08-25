Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı\'nda Çocuk Yaz Kampı Devam Ediyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Gençlik Kampı'nda, çocuklara yönelik etkinliklere yaz döneminde de devam ediliyor. Kampa katılan çocuklar için 'Çocuk Yaz Kampı' programları sürüyor. Bir gece konaklamalı olmak üzere 2 gün süren etkinliklerde çocuklar, doğal ortamda eğlenmenin tadını çıkarıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Gençlik Kampı'nda, çocuklara yönelik etkinliklere yaz döneminde de devam ediliyor. 'Çocuk Yaz Kampı' ile bir gece konaklamalı olmak üzere 2 gün süren etkinliklere katılan çocuklar, kanoya binme şansı da yakalıyor. Annelerin de eşlik ettiği programda doğa yürüyüşü, çevreyi ve bitkileri tanıma, Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvanları yakından görme şansı da yakalayan çocuklar, yeni arkadaşlıklar da ediniyorlar.

"Anne ve çocuklar kampta çok keyifli zaman geçiriyorlar"

Gençlik Kampı'nda görev yapan Kevser Demirel, "Kamp bünyesinde yer alan Survivor parkurlarında yarışmalarımız oldu. Kanolarımız mevcut. Bunun dışında halat çekmeleri, masa-sandalye kapmaca gibi etkinliklerimiz var. Böyle bir etkinlikte hem bizi görevlendirdiği için, hem de annelerimize ve çocuklarımıza keyifli anlar yaşattığı için Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Kampa katılan çocuklar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Elvin Mavi Opus: "Bugün kano yaptım ve çok eğlendim. Arkadaşlarımla değişik oyunlar oynadım. Bugünü yaşadığım için çok mutluyum."

-Miray Yıldız: "Burayı çok sevdim. Her şeyi çok güzel yaptılar ve bizlere çok iyi baktılar. Vahap Başkanım sizi çok seviyorum."