Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Sisleme Makinesi Desteği Verdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli'nin 12 mahallesindeki üreticiye sisleme makinesi desteği verildi. Örtü altı seracılığın yoğun olarak yapıldığı mahallelere dağılan makineler sayesinde zararlılarla mücadele edilirken, ürünlerdeki kimyasal kalıntı oranı da en aza indirilecek.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki üreticiler tarafından talep edilen sisleme makinesi; Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 12 mahalleye dağıtıldı. Üçtepe, Kayacı, Çiriş, Arslanlı, Yeniyurt, Tapureli, Sarıkaya, Güzeloluk, Harfilli, Güneyli, Hüsametli ve Veyselli mahallelerinde kullanılmak üzere dağıtımı yapılan makineler üreticileri memnun etti.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Örtü altı biber, domates ve salatalık yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Erdemli'de, Erdemli Ziraat Odası iş birliği ile yürütmüş olduğumuz bu proje kapsamında, 12 mahallemize sisleme makinemizi dağıttık. Bu uygulamalar ile üretici hem girdi maliyetlerini daha aza indirmiş olacak hem de hasat sonrasındaki kalıntı sorunlarının önüne geçmiş olacağız" dedi.

Erdemli Üçtepe Mahallesi'nde, 30 yıldır tarımsal üretim yapan Adem Türel de "Makine olmadan önce, motorla sulu ilaç veriyorduk ve bir netice alamıyorduk. Mersin Büyükşehir'in verdiği makineden çok memnunuz. Bir hafta boyunca bu böceklerin girmesini engelliyor" diye konuştu.