Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Oberhausen Belediyesi İş Birliğiyle 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Oberhausen Belediyesi İş Birliğiyle 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Oberhausen Belediyesi İş Birliğiyle \'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı\' Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Oberhausen Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı'nda 10 öğrenci Almanya'nın Oberhausen kentine gitti. Programa 12 farklı ülkeden 120 öğrenci katıldı ve öğrenciler farklı kültürleri tanıma, dostluklar geliştirme ve sosyal sorumluluk projelerine katılma fırsatı buldu.

07.09.2024 10:22  Güncelleme: 10:36
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve kardeş şehir Oberhausen Belediyesi'nin iş birliği ile 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' Almanya'nın Oberhausen kentinde gerçekleştirildi. Programda 14-18 yaşları arasındaki 10 öğrenci, 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' ile Oberhausen kentine gitti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' bu kez, Büyükşehir Belediyesi ve kardeş şehir yönetimi Oberhausen Belediyesi'nin işbirliği ile Almanya'nın Oberhausen kentinde gerçekleştirildi. Programda 14-18 yaşları arasındaki 10 öğrenci 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' ile Oberhausen kentine gitti.

12 farklı ülke 120 öğrenci

Programa toplam 12 farklı ülkeden yaklaşık 120 öğrenci katıldı. Farklı kültürleri tanıma ve kalıcı dostluklar geliştirme imkanı elde eden öğrenciler sanattan spora, sosyal sorumluluk projelerinden yaratıcı el sanatlarına kadar birçok etkinlikte yer alma imkanı buldu. Program ile öğrenciler; bulundukları sosyal ortam sayesinde farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen yaşıtları ile birlikte çalışmanın ve öğrenmenin yanı sıra yanlarında kaldıkları ev sahibi aileler ile vakit geçirirken, bu sayede yabancı dil becerilerini ve sosyal yeteneklerini geliştirip, özgüven de kazandılar.

Birçok etkinlikte yer alma fırsatı elde ettiler

Katılımcılar; futbol, basketbol, hentbol, judo gibi spor dallarına ek olarak dans, şarkı söyleme, piyano, bateri ve soyut resim gibi sanatsal alanlar ile ilgili projelerde de yer aldı. Dikiş ve kabartma gibi yaratıcı el sanatlarını öğrenme fırsatı da elde eden öğrenciler, aynı zamanda kamusal alanların temiz tutulmasına yönelik ekip çalışmaları ile kreş ve huzurevi ziyaretleri ile de sosyal sorumluluk duygularını geliştirdi.

Program süresi boyunca ev sahibi aileler ile kalan, diğer ülkelerden yaşıtları ile arkadaşlık kuran ve takım çalışması içinde bulunan öğrenciler, farklı kültürleri tanıma ve kalıcı dostluklar geliştirme imkanı elde etti.

Programın 3 günü proje günü şeklinde geçti

Programın 3 günü tamamen proje günleri olarak gerçekleşti ve öğrenciler her biri proje gününde aşamalı olarak kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

'Sosyal Gün', öğrencilerin çevresel veya sosyal bir başlık altında görev alarak bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmelerine sahne oldu. Öğrenciler gruplara ayrılarak belirlenen parklarda çöp toplama, bahçe işleri ile meşgul olma, sebze paketleme ve kasalama gibi ekoloji temalı günlük projelere dahil oldu. Sosyal başlıklarda yer alan öğrenciler ise kreşler ve huzurevlerini ziyaret ederek çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler ile vakit geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Oberhausen Belediyesi İş Birliğiyle 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Oberhausen Belediyesi İş Birliğiyle 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' Gerçekleştirildi - Son Dakika
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