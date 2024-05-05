Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Merkezi kuruyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Merkezi kuruyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Merkezi kuruyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi öncülüğünde 'Mersin Yeşil Dönüşüm Merkezi' kurmaya hazırlanıyor.

05.05.2024 09:28  Güncelleme: 09:34
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi öncülüğünde 'Mersin Yeşil Dönüşüm Merkezi' kurmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı Mersin Yeşil Dönüşüm Merkezi, iş dünyasını yeşil dönüşüm çabalarının bir parçası haline getirme, kentteki yeşil dönüşüm politikalarını geliştirme, ticaret ve sanayi odası, akademi ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini sağlama rolünü üstlenecek. Merkez için çeşitli kurum ve kuruluşlar, akademisyenler ve STK temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, iklim değişikliğinin hayatın her alanında kendisini gösterdiğinden ve son yıllarda da etkisini artırdığından söz ederek, şunları söyledi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, belediyemizin kendi faaliyetleri içerisinde, daha iklim dostu bir bakış açısını etkin kılabilmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Yeşil Dönüşüm Merkezi çerçevesinde, her birimin kendi faaliyetleri ile ilgili neler yapması gerektiğine dair görüşlerini not aldık. Ayrıca dış paydaşlarımız olan üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile de bir araya geldik. Bundan sonra iklim değişikliği ve çevre konusu ile ilgili yürüteceğimiz faaliyetlerimizi, Yeşil Dönüşüm Merkezi'nin çatısı altında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sadece belediye faaliyetleri ya da üretim sektörleri değil, kentte yaşayan tüm insanların iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Vatandaşların; kendi evlerinde kullanmış olduğu elektrik, su, doğalgaz gibi kaynakların daha sürdürülebilir olması ve üretilen atık miktarının olabildiğince azaltılması gibi faaliyetlerle ilgili eğitim çalışmalarını da gerçekleştireceğiz. Biz Yeşil Dönüşüm Merkezi'ni kurarak, Türkiye'deki Büyükşehir Belediyesi ya da il belediyeleri içerisinde, ilk Yeşil Dönüşüm Merkezi'ni kuran belediye unvanını da alacağız."

RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi Burcu Özüpak Güleç ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uzun zamandır RESLOG projesi kapsamında çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda Mersin'de göç master planı çalışmalarımız ile deprem sonrası yol haritasının ve kent önceliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Yerel ekonomik kalkınma çalışmasının sonucu için bir araya geldik. Yenilikçi ve iş birliği alanı oluşturan bir proje olduğu için de mutluluk duyuyoruz. Projede; belediyelerin bu anlamdaki yerel ekonomik kalkınma çalışmalarındaki gücünü artırmayı ve buradaki rollerini güçlendirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Merkezi kuruyor - Son Dakika

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