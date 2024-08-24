Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği kapsamında Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı düzenledi. Tatbikatta belediye otobüsüne çarparak kazaya sebebiyet veren sivil bir araçın işlendiği varsayıldı.

24.08.2024 10:24  Güncelleme: 10:27
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği kapsamında Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı düzenledi. Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan 38. Cadde üzerinde yapılan tatbikatta; belediye otobüsüne aynı istikamette giden ve hız sınırını aşan sivil bir aracın çarparak kazaya sebebiyet vermesi işlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yol trafik güvenliği tatbikatı gereği oluşan kazada her iki araçta hasar oluşmuş, otobüs sürücüsünün fiziki bütünlüğü ve bilinci yerindeyken; yolcuların hafif şekilde, sivil araç sürücüsünün ise ağır şekilde yaralandığı varsayılarak hareket edildi.

Farklı birimlerin koordinesinde hızlı bir şekilde müdahale edildi

Tatbikat; Ulaşım Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi, İtfaiye Dairesi, Zabıta Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü ortaklığında yapılırken, tatbikatta Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Tatbikatta ilk etapta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Alo 185'e ihbarda bulunuldu. Ardından Yol Trafik Güvenliği Acil durum ekibi, kaza yerinin diğer kazalara sebep vermemesi için yol trafik güvenliği önlemlerini aldı ve trafik güvenliği için karşı şeridi iki yönlü trafik akışı sağlanacak şekilde düzenledi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olaya ve yaralılara müdahalelerinin ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yolun gerekli bakım, onarım ve temizliğini yaptı. Kaza alanı güvenli hale getirildikten sonra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yol tekrar kullanıma açıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, tatbikatın amacını ve detaylarını şöyle paylaştı:

"Tatbikatımızın amacı; belediyemizin kentimizde olan kazalara müdahale noktasında kendisini kontrol etmesi, görmesi. Kaza mahalline en hızlı bir şekilde ulaşıp, kaza alanında gerekli trafik önlemlerini alarak yeni bir kazaya sebebiyet vermemek adına, başta varsa yaralanan vatandaşlarımızı süratli ve güvenli bir şekilde ilk yardım kurallarına uyarak acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmek. Yaralılar ve araç sürücülerinin gerekli kontrolü yapıldıktan sonra; kaza mahallinde varsa dökülen kimyasal olabilir, yolu kayganlaştıran herhangi bir sıvı madde olabilir, çarpışan araçlardan yol üzerine düşen fiziki engeller olabilir, bunların da güvenli bir şekilde kaldırılarak yolun trafiğe açılmasını sağlamak. Biz yılda en az bir kere olmak kaydıyla bu tatbikatımızı uyguluyoruz. Belediyemizin bu konuda hazırlığı olup olmadığı noktasında, kendimizi kontrol ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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