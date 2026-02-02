Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kalite Laboratuvarları Uluslararası Geçerlilik Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kalite Laboratuvarları Uluslararası Geçerlilik Kazandı

02.02.2026 16:53  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı, 'TS EN ISO/IEC 17025: 2017' standardı kapsamında uluslararası düzeyde akredite oldu. Laboratuvar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'e sertifikasını teslim etti.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı; deney, analiz ve ölçüm hizmetlerinde teknik yeterliliğini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlayarak "TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında akredite olmaya hak kazandı.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetimini başarıyla tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı kapsamında 29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla akredite olmaya hak kazandı.

Sertifika, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e; Genel Sekreter Olcay Tok, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Suat Bağrıaçık, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır tarafından teslim edildi.

Sertifikayla Büyükşehir'in laboratuvar sonuçları ulusal ve uluslararası geçerlilik kazanmış olup; aynı zamanda kurum ve kuruluşlara, yerli ve yabancı firmalarla vatandaşlara hizmet verebilecek yetkinliğe ulaştı.

Büyükşehir, altyapı yatırımlarında da bilim ve kaliteyi esas alıyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde imalatlarda kaliteyi güvence altına almak amacıyla Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü kuruldu ve hemen ardından da asfalt, toprak ve beton laboratuvarları devreye alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 4 yıldır kentte yapılan yol ve altyapı imalatlarını uzman personel ve modern cihazlarla denetliyor. Mersin'de; altyapıdan üstyapıya, sanat yapılarından kaldırımlara kadar tüm imalatların uygunluğu, Büyükşehir'in asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarında test edilebilecek kapasiteye sahip durumda. Türkiye genelinde birçok yerel yönetim bu alanda hizmeti dış kaynaklardan temin ederken; Mersin Büyükşehir gerekli teknik altyapıyı ve uzman kadroyu kendi bünyesinde oluşturarak hizmeti tamamen kendi imkanlarıyla sunuyor.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kalite Laboratuvarları Uluslararası Geçerlilik Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:37
ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin, cuma günü İstanbul’da yapılması bekleniyor.
ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin, cuma günü İstanbul'da yapılması bekleniyor.
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:52:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kalite Laboratuvarları Uluslararası Geçerlilik Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.