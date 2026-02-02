Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kalite Laboratuvarları Uluslararası Geçerlilik Kazandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı; deney, analiz ve ölçüm hizmetlerinde teknik yeterliliğini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlayarak "TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında akredite olmaya hak kazandı.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetimini başarıyla tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı kapsamında 29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla akredite olmaya hak kazandı.

Sertifika, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e; Genel Sekreter Olcay Tok, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Suat Bağrıaçık, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır tarafından teslim edildi.

Sertifikayla Büyükşehir'in laboratuvar sonuçları ulusal ve uluslararası geçerlilik kazanmış olup; aynı zamanda kurum ve kuruluşlara, yerli ve yabancı firmalarla vatandaşlara hizmet verebilecek yetkinliğe ulaştı.

Büyükşehir, altyapı yatırımlarında da bilim ve kaliteyi esas alıyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde imalatlarda kaliteyi güvence altına almak amacıyla Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü kuruldu ve hemen ardından da asfalt, toprak ve beton laboratuvarları devreye alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 4 yıldır kentte yapılan yol ve altyapı imalatlarını uzman personel ve modern cihazlarla denetliyor. Mersin'de; altyapıdan üstyapıya, sanat yapılarından kaldırımlara kadar tüm imalatların uygunluğu, Büyükşehir'in asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarında test edilebilecek kapasiteye sahip durumda. Türkiye genelinde birçok yerel yönetim bu alanda hizmeti dış kaynaklardan temin ederken; Mersin Büyükşehir gerekli teknik altyapıyı ve uzman kadroyu kendi bünyesinde oluşturarak hizmeti tamamen kendi imkanlarıyla sunuyor.