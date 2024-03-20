Mersin'in Gülnar ilçesinde uzunluğu 10 kilometreyi bulacak sulama suyu projesinde ilk kazma vuruldu.
Gülnar Belediyesi tarafından Kuskan Mahallesi'nde sulama suyu projesinin temeli törenle atıldı.
Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, burada yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek ve en kısa zamanda boruların döşenip suyun akacağını söyledi.
İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek ilk kazma vuruldu.
Son Dakika › Güncel › Mersin Gülnar'da 10 Kilometrelik Sulama Suyu Projesine İlk Kazma Vuruldu - Son Dakika
Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, 1'i kadın 4 kişi arasında silahla ateş edildi. Bu olay sonucunda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?