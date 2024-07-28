Mersin'de 10 kişi asansörde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir sitenin asansöründe mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Barış Mahallesi'nde 10 kişinin bindiği sitenin asansörü, henüz belirlenmeyen nedenle durdu.
Asansörde mahsur kalanların sesini duyanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince kontrollerden geçirilen kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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