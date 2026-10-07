Mersin'de 273 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, eş zamanlı operasyon başladı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullananlara yönelik başlatılan soruşturmada 273 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin, Tarsus, Silifke ve Anamur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçundan "mükerrer kullanıcılara" yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 273 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için kent merkezi ile Silifke, Tarsus, Anamur ve Erdemli ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin adreslerdeki incelemesi sürüyor.