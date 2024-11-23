Mersin\'de 3 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin'de 3 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesindeki ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste 3 ton 140 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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