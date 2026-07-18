Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadınlara Yeni Üretim Alanları Sunmaya Devam Ediyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen "Evimiz Atölye Projesi" kapsamında Yalınayak Mahallesi'nde yaşayan 46 kadına mum yapımı eğitimi verildi. Kadınların evde üretim yaparak gelir elde etmesine katkı sunmayı amaçlayan atölyede katılımcılar, üretimin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen "Evimiz Atölye Projesi", üretime katılımı artıracak yeni eğitimlerine devam ediyor. Proje kapsamında Yalınayak Mahallesi'nde yaşayan kadınlara yönelik mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 46 kişinin yer aldığı atölyede kadınlar, mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Atölyeye, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de katıldı. Kadınlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Meral Seçer, yeni projeler üzerinde çalıştıklarının bilgisini verdi.

MUM ÜRETİMİNİN İNCELİKLERİ ÖĞRETİLDİ

Atölyede katılımcılara yalnızca mum yapımı değil, aynı zamanda mum kalıbı hazırlama teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi. Hammadde seçimi, kalıp hazırlığı, döküm ve son şekillendirme aşamalarını deneyimleyen kadınlar, kendi ürünlerini ortaya çıkardı. Kadınların hem el becerilerini geliştirmesini hem de ev ortamında gelir elde edebilecekleri yeni bir üretim alanıyla tanışmasını amaçlayan atölye çalışmaları ilerleyen süreçte de devam edecek.

HEDEF, EVDEKİ EMEĞİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRMEK

"Evimiz Atölye Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimlerle kadınların üretime daha aktif katılması, sosyal hayatta daha görünür olması ve evde ortaya koydukları emeği ekonomik kazanca dönüştürebilmeleri hedefleniyor. Farklı alanlarda gerçekleştirilen atölyeler ile kadınlar hem yeni beceriler kazanıyor, hem de üretim yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Etkinlik kapsamında anneler eğitim alırken çocuklar da Trafik Park'taki etkinlik alanlarında vakit geçirdi. Çocuklar akülü araçlarla trafik kurallarını öğrenirken çeşitli oyun etkinliklerine katıldı. Atölye sonunda kadınlar, kendi emekleriyle ilk mumları üretmenin mutluluğunu yaşadı."

"ATÖLYELERİN; EĞİTİCİ, SOSYALLEŞTİRİCİ VE GELİR GETİRİCİ TÜRDEN OLMASINA DİKKAT EDİYORUZ"

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, atölyelerin hem eğitici hem de sosyalleştirici özelliği olduğunu belirterek, "Bu etkinlikler hem anneleri hem de çocukları çok mutlu ediyor. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz 'Evimiz Atölye Projesi' kapsamında, atölyelerimizi ve etkinliklerimizi farklılaştırarak daha çok kadınla bir araya geleceğiz" dedi. Atölyeleri seçerken hem eğitici hem de gelir kapısı oluşturabilecek türden olmasına dikkat ettiklerini belirten Meral Seçer, "Kadınların dışarıdan almak yerine, evde kendilerinin yapabileceği ürünlere yönelik atölyeleri tercih ediyoruz. Böylece hem el becerileri ve yetenekleri ortaya çıkıyor, hem de ekonomilerine bir nebze olsa katkı sağlanıyor. Bu ürünleri eşine, dostuna, komşusuna hediye olarak da verebiliyor" diye konuştu.

"KOŞA KOŞA GELİYORUZ"

Atölyeye katılan kadınlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hatice Şimşek: "Bugün mumun kaç derece sıcaklıkta eritildiğini ve geri dönüşümünün nasıl olduğunu öğrendik. Atölyeler sayesinde sosyalleştim. Evde yalnızız, ama bu etkinliklere katıldığımızda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kafamız dağılıyor ve ruhen iyi geliyor. Böyle atölyeleri duyduğumuz zaman birbirimize haber veriyor, koşa koşa geliyoruz. Bu tür etkinliklere imkan tanıyan Başkanımız Vahap Seçer'e de çok teşekkür ediyorum."

-İsmihan Şahin: "Burada ilk atölyem ve çok memnun kaldım. Böyle etkinlikleri seviyorum ve hemen geliyorum. Bizler için çok iyi oluyor. Mesela mum yapımının böyle olduğunu bilmiyordum. Öğrenmem çok iyi oldu. Aynısından evde de yapacağım."

-Leyla Nili: "Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Benim de ilk deneyimimdi. Kadınlarla sosyalleştik. Çok memnun kaldım. Mutlaka tekrar geleceğim. Çok eğlendik, çok güzel bilgiler edindik. Çocuklarımız için de güzel bir gün oldu."