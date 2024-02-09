Mersin'de 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Mersin\'de 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 6 farklı iş yerinden yapılan hırsızlıkların güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin çaldığı eşyalar arasında cep telefonu, para, güvenlik kamerası, alkollü içecekler, dizüstü bilgisayar ve takı malzemeleri bulunuyor.

09.02.2024 11:01
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MERSİN'de, 6 farklı iş yerinden yaptığı hırsızlıklar, güvenlik kamerasına yansıyan M.U., tutuklandı.

Silifke ilçesinde, iş yerlerinde hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Hırsızlıkları, M.U. adlı kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan M.U.'nun, Taşucu Mahallesi'nde 6 ayrı iş yerinden 1 cep telefonu, 5 bin lira, 1 güvenlik kamerası, 10 alkollü içecek, 2 dizüstü bilgisayar, çeşitli bijuteri ve takı malzemeleri çaldığı saptandı. M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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