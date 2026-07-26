Mersin'de 65 Yıl Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "?dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.B'nin kentte olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında takibe alınan firari hükümlünün bir yolcu otobüsüne bindiği tespit edildi.

Aracı durduran ekipler, A.Y.B'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.