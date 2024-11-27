Mersin\'de 8,2 Milyon Euro\'luk Kanalizasyon Projesi İmzalandı

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(MERSİN) - Toplam 8,2 milyon Euro bedelli "Akdeniz İlçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Yapım İşi" projesinin imza töreni Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Akdeniz İlçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Yapım İşi projesinin imza töreni; Başkan Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz ve yüklenici firmalar adına Kaya Erdem arasında yapıldı.

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı FRITT II kapsamında ihale edilen projenin finansmanı için İller Bankası aracılığı ile Fransız Kalkınma Ajansı tarafından 8,2 milyon Euro hibe sağlanacak. MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülen proje sayesinde Akdeniz İlçesi'nin Toroslar, Homurlu ve Kazanlı mahallelerindeki kanalizasyon sorunu sona erecek.

"2 yıl sonunda o bölgedeki altyapı problemimiz tarihe kavuşmuş olacak"

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, projeye ilişkin "Proje kapsamında Akdeniz ilçemizin üç mahallesi; Kazanlı, Homurlu ve Toroslar'daki kanalizasyon hizmetinden yararlanamayan hanelerimiz bu hizmetten yararlanacaklar ve şebekeleri Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisimize iletilerek, arıtılarak alıcı ortama verilecek. Bu proje 8,2 milyon Euro'luk bir bütçeye sahip. Yaklaşık iki yıl sürecek ve iki yıl sonunda o bölgedeki altyapı problemimiz tarihe kavuşmuş olacak" dedi.

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı FRITT II kapsamında ihale edilen projenin finansmanı için İller Bankası aracılığı ile Fransız Kalkınma Ajansı tarafından 8,2 milyon Euro hibe sağlanacak. Kanalizasyon Yapım İşi kapsamında; Toroslar, Homurlu (Anadolu), Kazanlı mahalleleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Canlı Hayvan Pazarı, Mezbaha ve Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin atıksuları mevcut Adanalıoğlu ve Kazanlı Terfi Merkezleri ile Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilerek, ileri biyolojik olarak arıtılıp derin deniz deşarjı sağlanacak. Bu kapsamda, yaklaşık 52 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, bin 102 adet muayene bacası, bir adet paket terfi merkezi ve 3 bin 370 adet parsel bacası imalatı teşkil edilecek. Söz konusu yapım işi ise 24 ay içerisinde tamamlanarak işletmeye alınacak.