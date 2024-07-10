Mersin'de 80 yaşındaki kişi denizde boğuldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde denize giren 80 yaşındaki kişi boğuldu.
Merkez Mahallesi Sahil Yaşam Parkı sahilinden denize giren Canan Uncu'nun bir süre sonra hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, Uncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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