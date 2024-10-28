Mersin'de 97 Zanlı Gözaltına Alındı

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 97 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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