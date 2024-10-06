Mersin'de Ağaçta Asılı Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mezitli ilçesinde, budamak için tırmandığı ağaçtan düşerek dallarda asılı kalan kişi yaşamını yitirdi.
Akdeniz Mahallesi'nde budamak için bir sitenin bahçesindeki palmiye ağacına çıkan Ramazan Özaydın (50), dengesini kaybederek düştü.
Ağacın dallarında asılı kalan Özaydın'ı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Özaydın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Özaydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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